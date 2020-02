Veldrijdster Alvarado pakt voor het eerst wereldtitel

De Rotterdamse veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado is voor het eerst in haar carrière wereldkampioen geworden. De 21-jarige versloeg in het Zwitserse Dübendorf in een spannende wedstrijd haar twee landgenotes Annemarie Worst en Lucinda Brand.

Het zilver was voor Worst. Voor Brand was er net als in 2018 brons.

Onbeschrijfelijk gevoel

Een onbeschrijfelijk gevoel, noemde Alvarado het behalen van haar eerste wereldtitel. „Eindelijk heb ik de wereldtitel behaald", aldus de wereldkampioene. „Eigenlijk was ik heel moe in de laatste ronde, maar het tempo viel een beetje stil", zei Alvarado. "Daardoor kreeg ik de kans mijn laatste aanval te plaatsen en gelukkig heb ik het gered tot de finish."

Beslissende sprint

De drie Nederlandse veldrijdsters lieten al in de eerste ronde zien dat ze verreweg de sterksten waren. Titelverdedigster en drievoudig wereldkampioene Sanne Cant moest het trio al in de eerste ronde laten gaan en was kansloos voor titelprolongatie.

In de slotronde keken de drie veldrijdsters naar elkaar en waren er aanvallen over en weer en leek Brand af te haken. De sprint moest de beslissing brengen. Daarin bleek Alvarado net iets rapper dan Worst.

„Ik denk dat de andere twee rensters een beetje teleurgesteld zullen zijn. Het verschil was heel klein", vond Alvarado, die tijdens met volkslied haar tranen de vrije loop liet.

Allerbeste keuze

Alvarado besloot na haar goede resultaten in de afgelopen maand toch te starten bij de elite en niet in de categorie onder 23 jaar. Daar had ze in de voorgaande jaren op het WK genoegen moeten nemen met zilver in 2018 en brons in 2019 en wilde ze aanvankelijk voor de wereldtitel rijden. De zeges van deze winter deden haar van mening veranderen. „De allerbeste keuze die ik heb kunnen maken", zei ze daarover.

Spannende wedstrijd

Er ontstond al snel een spannende wedstrijd tussen de drie veldrijdsters die dit seizoen hebben gedomineerd. Alvarado plaatste aanvallen, net als Worst. Brand moest voorin afhaken aan het einde van de derde ronde door een afgebroken zadelpen. Maar de 30-jarige wielrenster keerde al snel terug bij het duo dat even leek te aarzelen. Pas in de laatste honderden meters moest Brand definitief afhaken. Worst, die dit seizoen Alvarado al vaker had geklopt in de sprint, capituleerde nu met de streep in zicht.