Spelregelcommissie wil dat buitenspel wordt aangepast

Duursporter Stefan van der Pal gaat van 2 tot 5 juli de Elfstedentocht zwemmen. En nee, hij is geen na-aper van Maarten van der Weijden. Hij zwom de tocht al eens eerder in estafettevorm.

Nadat Stefan van der Pal (39) uit Leeuwarden twee keer heeft meegevaren in de begeleidingsboot van Maarten van der Weijden, is dit jaar zijn beurt. Vrijdag maakte Van der Pal, duursporter en triatleet, bekend dat hij op 2 juli begint aan een zwemtocht van 200 kilometer. En hij is er nú al klaar voor, zegt hij na afloop van de persconferentie in Leeuwarden.

De tocht langs de elf Friese steden zwemmen is hem niet vreemd. Sterker nog: hij is de bedenker van de Elfstedenzwemtocht. In 2011 zwom Van der Pal de tocht namelijk ook al, in estafettevorm met vier andere triatleten. „Het plan ooit individueel de provincie rond te zwemmen, liet mij sindsdien niet meer los.”