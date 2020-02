Ook Stefan van der Pal gaat de Elfstedentocht zwemmen

Duursporter Stefan van der Pal gaat van 2 tot 5 juli de Elfstedentocht zwemmen. En nee, hij is geen na-aper van Maarten van der Weijden. Hij zwom de tocht al eens eerder in estafettevorm.

Nadat Stefan van der Pal (39) uit Leeuwarden twee keer heeft meegevaren in de begeleidingsboot van Maarten van der Weijden, is dit jaar zijn beurt. Vrijdag maakte Van der Pal, duursporter en triatleet, bekend dat hij op 2 juli begint aan een zwemtocht van 200 kilometer. En hij is er nú al klaar voor, zegt hij na afloop van de persconferentie in Leeuwarden.

De tocht langs de elf Friese steden zwemmen is hem niet vreemd. Sterker nog: hij is de bedenker van de Elfstedenzwemtocht. In 2011 zwom Van der Pal de tocht namelijk ook al, in estafettevorm met vier andere triatleten. „Het plan ooit individueel de provincie rond te zwemmen, liet mij sindsdien niet meer los.”

Weinig grenzen

Van der Pal kwam er van jongs af aan achter dat zijn lichaam weinig grenzen kent. „Ik begon met 1 minuut hardlopen, 2 minuten wandelen, en zo door. Op een gegeven ontdekte ik dat mijn lichaam geen rem kent”, zegt hij. Inmiddels heeft hij heel wat op zijn cv staan; zo heeft hij onder meer twee keer de Frysman (3,8 kilometer zwemmen, 180 fietsen en 42,2 hardlopen) gewonnen. En in 2018 heeft hij de Elfstedentocht van 230 kilometer (op de weg is hij wat langer) in een etmaal hardlopend afgelegd.

En nu wil Van der Pal de tocht opnieuw zwemmen, maar dan alleen. Het plan was er al even. „Eigenlijk zou ik in eerste instantie zwemmen voor de foundation van Maarten van der Weijden, maar dat idee is van de baan.” In het najaar van vorig jaar liet de foundation weten dat Van der Pal niet meer in het plaatje past, maar het beter is om in augustus in estafettevorm bekende Nederlanders door de Friese wateren te laten zwemmen. „Dat was even zuur, maar nu is het goed zo.”

Levens redden

Het heeft hem er dan ook niet van weerhouden om dan maar een streep door zijn nieuwe uitdaging te zetten. Waarom hij dit zo graag wil? „Ik ben geen arts en kan geen mensen redden op een operatietafel, maar kan op deze manier toch levens redden.”

Van der Pal zwemt, net als in 2011, voor Make-A-Wish, een organisatie die wensen vervult van ernstig zieke kinderen. Daarnaast zwemt hij voor stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en stichting Semmy, dat zich inzet voor kinderen met hersenstamkanker. „Ik heb zelf drie kinderen en werk in het voortgezet onderwijs. Hoe mooi is het dan om te zwemmen voor doelen waar kinderen centraal staan. Ik zwem voor de toekomst.”

Ook Stefan van der Pal gaat de Elfstedentocht zwemmen / Jeroen Boersma

Hoewel de triatleet alleen in het water zal liggen, doet hij dit niet alleen. Zijn vrouw Marianne Faber regelt alles rondom de tocht van 2-5 juli. „We zijn een kleine organisatie, maar alles verloopt heel goed.”

Dokkum

Van der Pal zwemt, in tegenstelling tot Van der Weijden, eerst naar Dokkum. Hij kiest voor die optie naar aanleiding van de geschiedenis van de Elfstedentocht: de eerste officiële tocht op schaatsen in 1909 werd ook over die route geschaatst. Hij twijfelt niet of hij de finish gaat halen. „Ik zeg steeds: ‘Ik heb maar een kans’. Mijn vrouw en ik werken dit jaar beiden iets minder, dat kunnen we niet zomaar weer doen.” Het plan is om zondagavond tussen 18 - 22 uur te finishen in Leeuwarden. „Maar stel dat 22.00 uur niet lukt, dan is 23.00 uur ook goed.”