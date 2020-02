Feyenoord: in vier maanden van koorts- naar titeldroom

Bij Feyenoord wordt er in aanloop naar Super Sunday weer gedroomd van een titel.

Een 4-0 nederlaag bij aartsrivaal Ajax resulteerde eind oktober in een twaalfde plek en vijftien punten achterstand. Het was voor Jaap Stam reden om na een paar maanden te vertrekken bij Feyenoord. Dick Advocaat (72) werd aangesteld om het seizoen te redden en Europees voetbal veilig te stellen. De ervaren trainer lijkt veel meer te bereiken dan dat.

De voorbije jaren is Advocaat de ‘reparateur’ van het Nederlandse voetbal geworden. In 2017 probeerde hij bij het Nederlands elftal de rommel van Danny Blind op te ruimen. Een seizoen later werd hij als ad-interim aangesteld bij Sparta en daarna deed hij hetzelfde bij FC Utrecht. Dat gebeurde met wisselend succes. Hij slaagde er niet om Oranje naar het EK te loodsen en degradatie bleek voor Sparta onafwendbaar. Zijn verblijf in de Domstad was een stuk succesvoller, want hij stelde Europees voetbal veilig. Dat triggerde Feyenoord genoeg om hem eind oktober als de opvolger van Stam te presenteren.

Tegenpolen

De twee trainers hadden weinig anders kunnen zijn. Advocaat is gepokt en gemazeld, terwijl Stam nog aan het begin van zijn loopbaan stond. Als beginnend trainer was Stam geobsedeerd door tactische varianten en stak hij soms zeer gedetailleerde analyses af. Dit terwijl Advocaat meer bezig lijkt met de mentale bereidheid van zijn spelers. Een aanpak die veel meer past bij een club als Feyenoord en zijn vruchten afwerpt. „We zijn echt een groep”, zei aanvoerder Steven Berghuis onlangs in gesprek met Voetbal International. „Je ziet een team dat iets voor elkaar over heeft. Dat is de basis van alles, dan ben je in staat onder moeilijke omstandigheden wedstrijden te winnen.”

Dat zijn geen holle woorden van de aanvaller, want de statistieken van Feyenoord onder Advocaat spreken voor zich. Sinds zijn aanstelling won de club tien van zijn twaalf competitiewedstrijden, de andere twee eindigden in een gelijkspel. Daardoor is het gat met Ajax gekrompen tot zeven punten en dat met een onvervalste Super Sunday voor de deur. Ajax krijgt AZ op bezoek, terwijl Feyenoord afreist naar PSV. Als de resultaten voor de Rotterdammers gunstig uitpakken, slinkt het gat tot vier punten met nog tien wedstrijden te spelen.

De fenomenale cijfers verhullen de laatste weken overigens wel het een en ander. Zowel uit bij PEC Zwolle als thuis tegen Fortuna Sittard was het spel van Feyenoord ver onder de maat. Beide duels werden enigszins fortuinlijk gewonnen door doelpunten van winteraankoop Róbert Bozeník. Maar daarin onderscheidt het elftal zich momenteel wel van de concurrenten. Een van de ongeschreven voetbalwetten is immers dat een kampioen ook zijn slechte wedstrijden wint en dat is iets wat Ajax, AZ en PSV al maanden niet meer lukt. Het woord ‘kampioenschap’ galmt nog niet door de Kuip, maar aan alles proef je dat Feyenoord weer kans maakt op de landstitel. Alleen de achterstand is nog te groot en het spel soms nog te broos om dat vol overtuiging door te laten klinken.

Iets aangezet

Toch is het ontegenzeggelijk waar dat onder Advocaat Feyenoord beter is gaan voetballen. Als team, maar ook individueel. Zo leek de talentvolle Orkun Kökcü al een tijd in zijn ontwikkeling stil te staan, maar Advocaat heeft de middenvelder weer aan de praat gekregen. „De trainer daagt me steeds uit”, zei Kökcü, nadat hij in december voor het eerst in drie maanden weer eens scoorde. „Eerst knaagde het aan me dat ik geen goals meer maakte, maar sinds de nieuwe trainer er is, kan ik gewoon lekker voetballen. Advocaat heeft iets aangezet in mijn hersenen. Ik weet niet precies wat het is, maar hij kan relaties met spelers goed managen.”

Dat managen leidt ertoe dat er zondag in Eindhoven een ploeg op bezoek komt met honger naar succes, de droom van een titel, zonder dat het iets te verliezen heeft. Die droom kan zondagavond zomaar weer uiteengespat zijn. Maar dat is dan al veel meer dan waar Feyenoord-fans vier maanden geleden op hadden durven hopen.