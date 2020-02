AZ gaat nat tegen stuntend NAC Breda dat met 1-3 wint in Alkmaar

Dat bekervoetbal vaak geroemd wordt om zijn verrassende wendingen, bleek woensdagavond maar weer eens toen NAC Breda tegen AZ moest aantreden in de kwartfinale van de KNVB-beker in Alkmaar.

De ploeg uit Breda verraste vriend en vijand door de pittige uitwedstrijd met 1-3 te winnen. En hierdoor bekeren zij door ten koste van de nummer twee in de Eredivisie.

Avondje NAC in Alkmaar

Op papier leek de bekerwedstrijd tussen de nummer zes in de Keukenkampioendivisie en de runner-up in de Eredivisie niet al te spannend te worden. De Brabanders versloegen weliswaar PSV, dat ernstig uit vorm was, in de vorige ronde maar tegen AZ zou het toch een stuk pittiger moeten worden. Zeker vanwege het uit-nadeel.

Niets leek echter minder waar. De uitploeg was absoluut niet onder de indruk van de Alkmaarders in het AFAS-stadion. Grote man van de Brabanders was Robin Schouten. De verdediger bereidde de eerste treffer - van Mounir El Allouchi - voor in de 35ste minuut en verdubbelde de marge in de 60ste minuut zelf.

De exentrieke en kersverse trainer Peter Hyballa die pas een week werkzaam is bij de ploeg kon zijn geluk niet op.

Genadeklap

AZ begon hierna eindelijk een beetje wakker te worden en kwam vijf minuten later op 1-2 toen Idrissi de bal tussen de netten joeg. De jacht naar de gelijkmaker in de slotfase was tevergeefs. Sterker nog: door de gaten die vielen kon NAC Breda de voorsprong zelfs uitbreiden naar 1-3 toen Noblejas in de 86ste minuut scoorde.

Deze genadeklap kwam de ploeg uit Alkmaar niet meer te boven. Dit tot grote vreugde van de meegereisde NAC-supporters die vermoedelijk nog flink wat te vieren hebben tijdens hun terugweg naar Breda.

Wie de volgende tegenstander wordt van de reuzendoder uit de Keukenkampioendivisie is nog niet bekend. De andere drie kwartfinales gaan tussen Vitesse en Ajax, Go Ahead Eagles en Utrecht en SC Heerenveen en Feyenoord. Donderdagavond is bekend wie de andere drie halve finalisten worden.