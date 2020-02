Ajax ondanks winst toch uitgeschakeld in Europa

Het Europees avontuur is dit seizoen helaas voorbij voor Ajax. De kampioen van Nederland kwam in het thuisduel met Getafe niet verder dan een kleine zege (2-1).

Dit is niet voldoende voor een plek in de achtste finales van de Europa League, na de nederlaag van vorige week in de voorstad van Madrid (2-0).

Ajax incasseerde al na vijf minuten een enorme dreun toen Mata de score opende voor Getafe, na een fout van Lisandro Martínez. Danilo, voor het eerst in de basis, bracht de thuisploeg in de tiende minuut op gelijke hoogte (1-1).

Ajax was daarna veel in balbezit, maar de beste kansen waren voor Getafe. Mata raakte de lat en Deyverson en Nemanja Maksimovic stuitten op de paal. Ajax veerde in de 63e minuut even op na de 2-1, een eigen doelpunt van Mathías Olivera na een vrije trap van Carel Eiting.

Maar de thuisploeg kwam nooit meer in de buurt van de benodigde vier treffers.

Einde voor AZ

Ook AZ is het niet gelukt de achtste finales van de Europa League te bereiken. De Alkmaarders verloren de uitwedstrijd tegen het Oostenrijkse LASK Linz met 2-0. Vorige week eindigde het eerste duel in Alkmaar met 1-1.

Vlak voor rust nam LASK de leiding via Marko Raguz, die een penalty benutte. Deze strafschop was toegekend omdat AZ-aanvaller Oussama Idrissi een onhandige overtreding maakte. Vijf minuten onderweg in de tweede helft was Raguz opnieuw trefzeker voor de koploper van Oostenrijk. Na een verre inworp vanaf de rechterflank kreeg hij de bal via Dani de Wit voor zijn voeten, waarna de aanvaller alert reageerde en met links raak volleerde.

In de slotfase moest LASK Linz met tien man verder na twee keer geel voor Philipp Wiesinger, maar het offensief van AZ leverde geen heel grote kansen op. Na veertien mooie Europese duels is het voor AZ klaar voor dit seizoen.