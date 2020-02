Ajax en PSV balen allebei

Ajax stuurde PSV zondag (alwéér) met een nederlaag naar huis, maar ook in Amsterdam zijn ze niet blij.

Ajax – PSV wordt steeds meer een ‘topper van weleer’. De Amsterdammers waren zondag op alle fronten sterker en won toch maar met 1-0. Quincy Promes werd voor rust de matchwinner. Toch verloor Ajax met een druk programma op komst ook: drie basisspelers welteverstaan (zie onderaan).

Eindhovense rampweek

PSV stapte zondagmiddag als een murw geslagen bokser de bus in naar Amsterdam, wetende dat het zes uitwedstrijden in de Eredivisie op rij niet gewonnen had. En dat na een week waarin de Eindhovenaren voor de zoveelste keer niet wonnen (1-1 tegen FC Twente) en supporters de hoofdingang van het stadion bestormden.

Een week ook waarin technisch directeur John de Jong niet meer wist of hij het nog ziet zitten, fans eisen dat algemeen directeur Toon Gerbrands ballen toont in plaats van dat hij managementboeken schrijft én een week waarin ‘anonieme bronnen’ de vuile was weer buiten hingen over de ontslagen trainer Mark van Bommel. De blik op de tribune van John de Jong na de goal van Promes, mooi gevangen door de camera van FOX Sports, zei veel. De ‘td’ was duidelijk terneergeslagen.

PSV wordt zo langzamerhand moedeloos, als het dat al niet was.

Huurling Milan op de bank

Ajax, dat drie van de laatste vijf competitiewedstrijden verloor, begon met Carel Eiting in plaats van Siem de Jong. Ernest Faber stelde linksback Boscagli op en liet de vorige week van AC Milan gehuurde Ricard Rodriguez op de bank.

De 27-jarige Zwitser mocht twintig minuutjes meedoen, maar moet zich kapot geschrokken zijn. Hoewel PSV een muur optrok, kwam Ajax voor rust tot zeker acht kansen. De handschoenen van Lars Unnerstall werden gloeiendheet geschoten, terwijl Ajax-sluitpost Onana aan de andere kant stond te koukleumen. De Amsterdammers ‘zaten er bovenop’ en balbezit duurde bij de Eindhovenaren telkens een paar seconden. Het is haast treurig dat je van PSV al bijna niet meer dan dat verwacht.

Spits voor een spits

Van Bommels opvolger Faber greep in de rust bepaald niet in. Na een uur kwam hij met een spits voor een spits. Lammers werd vervangen door Mitroglou, de Griek die in het shirt van PSV nog helemaal niets heeft laten zien. De club in nood is ook helemaal geen concurrent meer voor de Amsterdammers. Dat zijn AZ, Feyenoord en Willem II, die hun thuiswedstrijden afgelopen weekend allemaal winnend afsloten.

Ajax’ trainer Erik ten Hag bereikte zondag de Abrahamleeftijd en kreeg met de goede eerste helft van zijn team een klein cadeau. Klein, omdat de tweede helft topperonwaardig en vooral slordig was.

Quincy Promes, einde verhaal.

Met het felle spel van Ajax voor rust kan Ten Hag verder. Maar hij zal zich thuis op zijn versierde stoel ook afvragen waarom hij een week eerder uit bij FC Groningen een stel slapjanussen op het veld had staan en de tweede helft tegen PSV zo’n rommeltje werd. Wie weet is Ernest Faber naast hem gaat zitten. Want die zei nadat zijn team op 14 punten achterstand op de Amsterdammers was gekomen: „We zijn kritisch naar onszelf, want we zijn PSV. En dit is PSV-onwaardig.”

Ziekenboeg Ajax nog voller

Aan de toch al aanzienlijke ziekenboeg werden zondag nog eens drie Ajacieden toegevoegd. Veltman en Promes haalden de rust niet eens (beiden hamstringklachten), Babel (spier) ruimde na een uur het veld. Schuurs, Traoré en Mazraoui waren de vervangers en lijken de komende weken hard nodig. Ajax mistte al Daley Blind (training hervat), Hakim Ziyech, David Neres en Zakaria Labyad. De Amsterdammers spelen nu tegen FC Utrecht (uit), Vitesse (beker, uit), RKC (thuis) en Getafe (Europa League, thuis).