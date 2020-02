Ajax en AZ in duels vol vraagtekens

Ajax en AZ ‘bekeren’ donderdagavond in de Europa League in op voorhand onvoorspelbare duels.

Voetbalanalisten Kenneth Perez, Kees Kwakman en Marco van Basten bespreken donderdagavond in een zes (!) uur durende uitzending op FOX Sports duels uit de eerste knock out-ronde in de Europa League. Bij de laatste 32 clubs acteren Ajax als uitgeschakelde Champions League-deelnemer en poulefase-overlever AZ. Het Spaanse Getafe en het Oostenrijkse LASK Linz zijn de tegenstanders. ‘Kon slechter’, was bij de loting bij veel fans de eerste gedachte die opkwam. Kenneth Perez en Kees Kwakman blikken in Metro alvast vooruit op twee wedstrijden die in gesprekjes bij de koffieautomaat steeds moeilijker lijken te worden.

Getafe – Ajax

De club uit de Madrileense voorstad verbaast vriend en vijand met een derde plaats in LaLiga, achter Real en Barcelona. Laatstgenoemde ploeg van Frenkie de Jong had het zaterdag ondanks een 2-1 zege behoorlijk lastig met de goed georganiseerde en harde vechtmachine Getafe.

Kenneth Perez. | Foto: FOX Sports

Omhoog praten

Toch moeten we Ajax’ tegenstander niet al te groot maken, vindt Kenneth Perez. „Het is in de aanloop een gebruikelijk recept, in dit geval voor Ajax. Gaat het mis, dan heb je de tegenstander vooraf in ieder geval omhoog gepraat. Feit is wel dat Getafe derde staat in een competitie die – al vinden de meesten de Premier League – wat mij betreft de beste ter wereld is. Dat is niet niks. Maar ik vergelijk het met Willem II dat in Nederland op een gegeven moment derde stond en Feyenoord vijfde. Dan speel ik toch liever tegen Willem II dan tegen Feyenoord. In dit geval speel ik liever tegen Getafe dan tegen Atletico Madrid.”

Perez, die zelf in 2006/2007 nog met de huidige selectiespelers Klaas-Jan Huntelaar en Ryan Babel in de Johan Cruijff ArenA speelde, dacht bij de loting niet wat anderen dachten: ‘Kon slechter’. „Nee, ik dacht niet zoveel omdat ik helemaal geen beeld bij Getafe had. Inmiddels heb ik ze twee keer met aandacht bekeken en ik vind ze beter dan de naam doet klinken, haha. Soms heb je dat. Toen ik bij FC Twente speelde hadden we ook opeens een groep spelers bij elkaar waarbij alles klopte. Het is mooi dat zoiets, buiten al het grote geld om, af en toe komt bovendrijven.”

Fysiek sterk, atypisch Spaans

Getafe maakte wat Perez betreft onlangs indruk tegen Valencia (3-0): „Het is een fysiek zeer sterke en atypisch Spaans ploeg, met een aantal goede spelers. Het spel ligt Ajax eigenlijk niet.” De oud-Ajacied vindt dat Erik ten Hag daar geen fysiek blok tegenover moet zetten. „Je moet er voetbal tegenover zetten. Op fysiek gebied verliest Ajax, wie je ook opstelt. Je kunt er beter voor zorgen dat je heel goed kunt voetballen, balvast bent en niet in de duels komt. Lisandro Martinez terug op het middenveld zou goed kunnen, die heeft fysiek maar kan ook voetballen. Ik hoop dat Tadic in de spits staat om de bal vast te houden; en dat Ziyech diep op de helft van de tegenstander openingen kan verzorgen, zonder te veel risico te nemen. Komt Getafe er namelijk uit, dan zijn ze razendsnel.” En die tegen Jong Utrecht blunderde keeper Varela, moet die de geschorste Onana vervangen? Perez: „Heel veel andere smaken heeft Ajax niet. En als je van Benfica komt, zul je toch wel kunnen keepen?"

AZ – LASK Linz

Nederland leerde LASK in de poulefase kennen als tegenstander van PSV (0-0 in Eindhoven, 4-1 winst in Linz). Het afgelopen weekend pakte de ploeg zonder grote sterren de koppositie in eigen land door de gedoodverfde titelfavoriet Red Bull Salzburg met 2-3 te verslaan.

Kees Kwakman. | Foto: FOX Sports

Kees Kwakman vindt dat LASK na PSV natuurlijk niet kan worden onderschat. „En die eerste plaats in de Oostenrijkse competitie maakt indruk. Da’s wel een dingetje.” Belangrijker vindt de oud-speler van onder meer FC Volendam, FC Groningen en NAC de fase waarin AZ op dit moment zelf zit. Uitgeschakeld worden in de beker – een uitglijder thuis tegen NAC - en dramatisch spelen bij FC Twente (2-0), daar tankt men in Alkmaar geen vertrouwen mee. „Tijdens de loting dacht AZ waarschijnlijk nog iedereen te kunnen hebben, maar de fase van nu is gewoon slecht. Ik verwacht messcherpe spelers donderdag, maar die ook bevreesd zijn voor een tegenstander in vorm.”

Gáán

De Europese partij is daarom gelijk hét moment voor herstel. Kwakman: „Ik denk niet dat AZ het erg vindt om te spelen, nee. Als je deze wint, dan ziet de wereld er misschien wel heel anders uit. AZ heeft hard gewerkt om door te komen in die Europa League. Dan moet je dit als schitterend affiche zien en hup, gaan.”

De Volendammer zag een ontketend LASK Linz in het laatste half uur tegen PSV, maar verwacht van AZ-trainer Arne Slot geen gekke dingen. „Het wordt tegen zo’n goed georganiseerde ploeg die volle bak gas geeft een uitdaging om het bekende AZ-spel uit te voeren. Dat lijkt me leerzaam voor Slot. Het lijkt me geen type dat snel in paniek raakt. Dat moet ie ook nu niet doen, want je hebt in een seizoen altijd wel een fase waarin het even niet gaat.”

Programma FOX Sports 2

17.30 uur: voorbeschouwing.

18.55 uur: Getafe – Ajax.

21.00 uur: AZ – LASK Linz.

23.30 uur: highlights.