Van Gerwen verliest wereldtitel: 'Ik heb mezelf tekort gedaan'

Darter Michael van Gerwen baalde na de verloren WK-finale tegen Peter Wright (3-7) in Londen vooral van zichzelf. „Ik heb mezelf tekort gedaan”, liet de onttroonde titelhouder bij RTL 7 een tikje aangeslagen weten.

„Ik gooide mijn dubbels niet. Daardoor kon ik hem niet onder druk zetten. Na 0-2 kwam ik nog wel op 2-2 en daarna had ik moeten doorzetten. Toen miste ik echter zes pijlen op een break, ja, en dan weet je dat je het tegen Wright in deze vorm moeilijk krijgt. Hij gooide wel de juiste dubbels op de juiste momenten. Maar deze nederlaag heb ik voornamelijk aan mezelf te wijten.”

'Voelde me prima'

Van Gerwen, die in 2013 zijn eerste WK-finale verloor van de inmiddels gestopte Brit Phil Taylor, had geen verklaring voor zijn teleurstellende optreden in Alexandra Palace. „Ik voelde me prima en had geen last van druk”, zei de drievoudige wereldkampioen. „Ik heb echter niet laten zien wat ik kan. Dat voelt heel ongemakkelijk. Het was een pijnlijke avond voor mij. Maar ik neem deze op de kin en kom beter terug. Ik weet wat het is om op dit podium te winnen en te verliezen. Het hoort er allemaal bij.”

Nieuwe wereldkampioen

Wright (49) hield het na zijn eerste wereldtitel niet droog. Hij kon aanvankelijk amper uit zijn woorden komen, zó emotioneel was de Schot. „Ik heb veel finales verloren in mijn leven. Soms wilde ik met darts stoppen, omdat het mentaal gewoon te zwaar was. Maar je ziet maar weer: geef nooit op”, zei Wright. „Hoe vaak je ook neer bent gegaan, je kunt altijd weer opstaan en het opnieuw proberen. In deze WK-finale viel alles mijn kant op, al spookten er nog wel allerlei gedachten door mijn hoofd toen ik mijn eerste pijl op dubbel 10 miste voor de wereldtitel. 'Niet weer, niet weer', hield ik mezelf voor.”

Wright zegt het zelf nog nauwelijks te kunnen geloven, maar hij mag zich dan nu eindelijk wereldkampioen noemen. „Dat klinkt geweldig.”