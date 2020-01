Grand Prix Zandvoort: alles mag, nee moet anders zijn

De tweede media-update over de Grand Prix in Zandvoort is achter de rug. Wat staat er allemaal te gebeuren?

Het is ‘vies nat’, winderig en modderig op het autocircuit in Zandvoort. Voor mensen die op deze vrijdag een slipcursus volgen, is er in elk geval water genoeg. Wat ook opvalt zijn bergen zand, shovels, graafmachines, zand, vrachtwagens en nog meer zand. Het is duidelijk: hier wordt gewerkt voor de Grand Prix die na 35 jaar in Nederland terugkeert. Mét Max Verstappen uiteraard. Duidelijk is ook dat er voor het raceweekend van 1, 2 en 3 mei en voor die ‘Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix’ geen half werk wordt afgeleverd.

Overal op circuit Zandvoort wordt hard gewerkt.

„Nee, het is niet een kwestie van de baan een likje verf geven. Dat werd weleens gedacht”, zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk tijdens de tweede media-update die de organisatie geeft. „Je ziet dat de verbouwingsoperatie in volle gang is. We zijn nu aan het opbouwen, niet meer aan het afbreken en afgraven. We liggen op schema, het asfalteren is eind februari klaar. Mocht het nog hard gaan vriezen, dan hebben we genoeg tijd voor herstel. Ook met de vergunningen gaat het lukken, ook al lopen er nog enkele bezwaarvergunningen.”

Klager geen kans

Wie die enorme operatie bekijkt, kan zich niet voorstellen dat welke rugstreeppad-beschermer of klager over het aantal geluidsdagen nog kans maakt tegen dit onwaarschijnlijke evenement. Maar dat is speculeren. Van Overdijk heeft het liever over de werkelijke vorderingen en laat al snel de term ‘anders dan andere Grands Prix’ vallen. Wat dat is wat men wil: het mag, nee moet hier aan de Noordzeekust allemaal anders worden dan de racewereld gewend is.

De Grand Prix krijgt twee nu al veel besproken kombochten.

De twee nu al beroemde kombochten met hoogteverschillen bijvoorbeeld, bedacht door circuitontwerper Jarno Zaffelli, daar wil elke coureur alles over weten. Maar dat gaat niet gebeuren, zegt sportief directeur en voormalig Formule 1-racer Jan Lammers. „Zaffelli zal weinig delen, zodat teams weinig met data en simulatie kunnen doen. Wij vinden het ’t mooist als de coureurs de baan pas tijdens de eerste vrije training op de vrijdag echt ervaren.” Lammers voorspelt dat toeschouwers die een kaartje voor die eerste dag hebben bemachtigd, vermoedelijk de meeste auto’s op de baan zien. „Bij andere races hangt de vrijdag er met lege tribunes een beetje bij. Hier gaan we een legioen van drie keer 100.000 mensen zien. De rijders zullen het geweldig vinden.” Lammers is apetrots: „Ik ben hier een paar honderd meter vandaan geboren. Als inwoner van Zandvoort, maar ook als autosporter geniet ik van wat hier allemaal gebeurt.”

Voorbeeld voor de hele wereld

En dat is dus veel. Veel gebouwen moeten nog uit de grond worden gestampt. De paddock bijvoorbeeld zal met drie verdiepingen de grootste van Europa zijn. Genodigden kijken van grote hoogte naar de auto’s die na een bandenwissel die paddock verlaten. Ook anders wordt het duurzaamheidsgehalte. In samenwerking met Shell moet Zandvoort de meest duurzame Grand Prix van de kalender worden en een voorbeeld voor elke andere raceorganisatie zijn.

Zand, zand en nog eens zand.

Ook het omvangrijke randprogramma is bekendgemaakt. The Ultimate Race Festival met een podium van 40 meter (‘die houden we geheim’) moet drie dagen lang het gevoel more than a race en drive into the sea of orange opleveren. Onder meer Kris Kross Amsterdam, Nick & Simon, Davina Michelle, Lil’ Kleine, Sam Feldt en Guus Meeuwis zijn vastgelegd en een DJ-topper van wereldformaat die de prijsuitreiking zal opluisteren ligt in de lijn der verwachting. Tot slot is besloten tot een extra camping voor 4500 mensen, waarop tenten en slaapspullen zijn geregeld. Entertainment-directeur Imre van Leeuwen: „Je kunt dan uit je tent rollen en binnen drie minuten op het circuit zijn.” Jan Lammers, in de volksmond Jantje: „En ’s avonds mag je er dwergwerpen met mij.”