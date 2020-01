EK schaatsen: wedstrijdje Nederland - Rusland

Het Europees kampioenschap schaatsen is tegenwoordig een wedstrijdje Nederland - Rusland. Nederland won.

Het tweede EK Afstanden is door de Nederlandse schaatsers het afgelopen weekend voor de eerste keer serieus genomen. Naar de primeur in 2018 in het Russische Kolomna werd, met het oog op de veel belangrijker geachte Olympische Spelen, een veredelde B-ploeg gestuurd. Maar de afgelopen dagen, in een kolkend Thialf in Heerenveen, stonden de snelste schaatsers van de NK Afstanden aan de start. Dus met Wüst, met Kramer en met al die andere toppers.

Ireen Wüst, winnares 1500 meter. /Foto's: Vincent Jannink en Sem van der Wal | ANP

Het werd een gouden schaatsweekend, maar wel voor twee landen. Het ‘EK’ is namelijk een wedstrijd tussen Nederland en Rusland geworden. De Noren, Belgen, Italianen en zelfs de jarenlang geweldige Tsjechische Martina Sáblíková komen simpelweg niet in de buurt. Slechts Duitsland had geen topploeg naar Friesland gestuurd. De Duitsers kozen voor de jeugd en voor Claudia Pechstein, die volgende maand 48 (!) wordt.

Twee dagen volle bak

Vanaf de eerste rit in Heerenveen, de door good-old Ireen Wüst gewonnen 1500 meter dames en met twee Russinnen naast zich op het podium, was de tweestrijd duidelijk. Het enthousiaste Nederlandse schaatspubliek maalt daar overigens niet om. Voor de twee laatste van de drie EK-dagen was geen kaart meer te krijgen en kwamen twee keer tienduizend in oranje uitgedoste fans naar Nederlands snelste baan.

Thomas Krol, winnaar 1500 meter. /Foto's: Vincent Jannink en Sem van der Wal | ANP

„Natuurlijk rijden we als het EK in Thialf is”, zei Ireen Wüst. Thomas Krol dacht er niet anders over: „Geweldig om hier te rijden met zoveel Oranjepubliek.” De grote verrassing Femke Kok (zie onderaan) kon naast keihard schaatsen alleen maar genieten: „Supercool. Volgens mij had ik helemaal geen spanning, omdat ik het heel leuk vind dat ik voor al die mensen mag schaatsen en dat ze zo hard schreeuwen.”

Baanrecord

Op vrijdag pakte Nederland twee keer goud (ook Thomas Krol met een schitterende 1500 meter), net als de Russen. Op zaterdag kwam de ‘tussenstand gouden plakken’ op 4-4. Patrick Roest won met een baanrecord (vier honderdsten sneller dan recordhouder Semirikov) de 5000 meter. Esmee Visser prolongeerde haar EK-titel op de 3000 meter. Zij was er twee jaar geleden in Kolomna wel bij, om vervolgens ook ‘gewoon’ Olympisch goud te pakken.

Esmee Visser, winnares 3000 meter. /Foto's: Vincent Jannink en Sem van der Wal | ANP

Toch nog een Belg

Nederland liep zondagmiddag met drie keer goud achter elkaar snel uit. Zowel de mannen (Sven Kramer, Patrick Roest, Marcel Bosker) als de vrouwen (Ireen Wüst, Melissa Wijfje en Antoinette de Jong) wonnen de ploegenachtervolging. Jutta Leerdam, nog maar 21, reed tijdens een fenomenale 1000 meter de tweede tijd in Thialf ooit. Pavel Koelizjnikov bracht Nederland - Rusland met een eveneens bizar snelle 1000 meter op 7-5, Irene Schouten met een verwachte maar desondanks prachtige overwinning op de massastart de eindstand op 8-5. De Belg Bart Swings gooide op het allerlaatste moment nog roet in het Nederland – Ruslandeten. Hij won de massastart bij de heren.

Esther Schouten (rechts, winnares massastart) met Melissa Wijfje. /Foto's: Vincent Jannink en Sem van der Wal | ANP

Met genoemde Koelizjnikov zijn we gelijk ook bij de vragen die boven de Friese ijshal hingen: hoe schoon rijden die Russen op dit moment eigenlijk? En waar zien we ze volgend jaar? Wereldantidopingbureau WADA sloot Rusland onlangs uit van deelname aan de Olympische Zomerspelen van Tokio 2020, de Olympische Winterspelen van Beijing 2022 en de komende vier jaar van WK’s in alle sporten. Wat dat betreft zijn de Russische schaatsers volgend jaar wel tijdens het EK Allround te zien (dat evenement wisselt met het EK Afstanden jaar om jaar), maar Rusland heeft tegen de dopingstraf beroep aangetekend.

Patrick Roest, winnaar 5000 meter. /Foto's: Vincent Jannink en Sem van der Wal | ANP

Friese Femke nieuwe Oranje-ster

Met de 19-jarige Femke Kok heeft Nederland er weer een schaatspareltje bij. De Friezin uit Nij Beets kwam op de 500 meter ‘korte’ sprint vroeg in het programma in actie en zette tot ieders verbazing een onwaarschijnlijk snelle 37.66 neer. Dit betekende een wereldrecord junioren, terwijl het oude record op de superbaan in Salt Lake City gereden was. Bovendien reed Kok de tweede Nederlandse tijd in Thialf ooit, slechts Margot Boer was ooit sneller. De schaatster van RTC Noord Friesland werd vierde en tuimelde pas in de laatste rit door de snellere winnares Olga Fatkoelina van het erepodium.

Femke Kok verbaast vriend in vijand. /Foto's: Vincent Jannink en Sem van der Wal | ANP

Kok deed tijdens de NK afstanden (brons) voor het eerst van zich spreken en plaatste zich toen ook voor de WK afstanden in februari in Salt Lake City. Een week later staat het WK junioren in Polen op het programma. Kok: „Na het weekend hakken we knopen door. Het lijkt me heel vet en leuk om in Salt Lake mee te doen. Maar ik ga sowieso naar het junioren-WK.”