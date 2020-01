Ajacied in Spakenburg gaat keihard genieten

Ajax voetbalt woensdagavond tegen amateurs. Daar komen 55.000 mensen naar kijken. Nathaniel Will over de wedstrijd van z’n leven.

Nuchtere Nathaniel Will maak je niet zo snel gek, maar met heel veel zin uitkijken naar de wedstrijd van woensdagavond doet ie wel. De verdediger speelt met zijn topamateurclub Spakenburg in de achtste finales van de KNVB Beker tegen Ajax. 2200 Spakenburgers zullen in een lange rij bussen richting Amsterdam afreizen (hoeveel dorpsgenoten via een omweg een ticket kochten is niet bekend). Echter, de Johan Cruijff ArenA blijft niet half leeg, zoals je bij zo’n ‘potje’ zou verwachten. Duizenden zagen – met aantrekkelijke toegangsprijzen - kans om Ajax eindelijk eens aan het werk te zien. Het stadion is vanavond met 55.000 toeschouwers uitverkocht. De thuisblijvers kunnen inschakelen op een live-uitzending door Fox Sports.

Fins avontuur

Nathaniel van Will uit Lelystad is nu 30, vader van drie kinderen en heeft al een heel voetballeven achter de rug. Op z’n 10de mocht hij bij Ajax komen, waar hij het na jaren tot Jong Ajax schopte. Will speelde onder meer met Siem de Jong, Toby Alderweireld, Vurnon Anita en Daley Blind. Hij redde het als zovelen net niet. Zijn carrière bracht hem bij NEC en De Graafschap en hij beleefde een kort buitenlands avontuur bij RoPS in de Finse variant van de Eredivise. Will zit het laatste jaar van zijn studie Topsportmanagement en Ondernemerschap en hoopt in de komende zes maanden zijn scriptie af te ronden. „Ik heb veel vrije tijd, het is zonde als ik daar niets mee zou doen. Nu kan ik na mijn voetbalcarrière ook een maatschappelijke carrière op een fijne manier beginnen.”

Nathaniel Will.

Maar eerst andere zaken. Net als drie van zijn ploeggenoten, aanvallers Vince Gino Dekker en Jordi Bitter en keeper Jordy Deckers, speelt Will vanavond tegen zijn voormalige en geliefde club. Ajax dus. Metro sprak hem maandagavond, terwijl hij tussen Lelystad en Spakenburg onderweg was naar de laatste training voor die wedstrijd van hun leven.

Speelde je bij Ajax op De Toekomst altijd met de blik op de Johan Cruijff ArenA om daar ooit te schitteren?

Dat is natuurlijk het ultieme doel van elk jongetje dat bij Ajax in de jeugdopleiding speelt. Voor mij was het elk jaar knokken om een ronde verder te komen, maar het was spannend en mooi zo’n ultiem doel na te streven. Daar train je elke dag voor. Je weet als voetballertje dat die Johan Cruijff ArenA voor weinigen is weggelegd. Ik hield er altijd rekening mee met dat het ook een andere weg zou kunnen worden. Uiteindelijk heb ik toch in het stadion gespeeld, al was het als speler van NEC.

Wat dacht je toen de lotingsballetjes Spakenburg aan Ajax koppelden?

Ik had een dubbel gevoel. Aan de ene kant hoop je als je bij de laatste zestien bent gekomen op een hele grote tegenstander. Wat dat betreft is het een geweldig affiche voor ons geworden. Aan de andere kans hebben we op voorhand niet veel kans op de volgende ronde. Dat vind ik persoonlijk minder.

Buur en aartsvijand

Jullie hadden ook tegen de letterlijke buren IJsselmeervogels kunnen loten.

Ja, dat was ook prachtig geweest. Maar het is Ajax en voor al onze spelers geldt dat je zo’n wedstrijd zelden speelt. En als je dan ziet hoe het onder supporters leeft en het stadion uitverkocht is, dan is dat helemaal mooi.

Ben je zelf een echte Ajacied?

Ja, altijd al geweest. Als jongetje was ik al fan en ik vind het nog steeds prachtig dat ik er vrij lang zelf heb mogen spelen. De club heeft een speciaal plekje. Veel van mijn teamgenoten hebben warme gevoelens voor Ajax. Vorig jaar keken we tijdens het geweldige Champions League-seizoen na de training vaak samen in de kantine van Spakenburg.

Was het zaterdag lastig om met de blik op de bekerwedstrijd nog een competitiewedstrijd te spelen (1-0 winst op hekkensluiter ASWH)?

Nee, helemaal niet. Het was juist fijn om lekker in het ritme te komen. Eerlijk gezegd gaat het ons vooral om de wedstrijden in de competitie. Het duel tegen Ajax zien we als een geweldige uitzondering.

Onsterfelijk belachelijk maken

Jullie hebben bepaald geen koekenbakkerselftal, maar denk je over Ajax ‘mwah, erg lastig’?

Haha. Ik zal mezelf niet onsterfelijk belachelijk maken door nu te zeggen dat we serieus kans maken. Maar voetballen om niks doe ik nooit. Ik heb wel vaker tegen een heel sterk Ajax gespeeld, maar daardoor hebben we niets te verliezen. We gaan gewoon heel hard genieten. Ajax is de topfavoriet en ik denk dat weinig mensen ons kansen toedichten.

De club gelooft er op jullie website op grappige wijze wel in. Daar staat te lezen ‘Na de strafschoppen dien je direct naar de bussen te gaan. Er wordt op niemand gewacht.’

Spakenburgers houden sowieso wel van een grapje. Ze zijn ook altijd hoopvol gestemd en dat is mooi.

Wordt Quincy Promes (midden) de directe tegenstander van Nathaniel Will? / Maurice van Steen | EPA

Trainer Erik ten Hag kan het met 55.000 mensen op de tribune eigenlijk niet maken om met een veredeld B-team aan te treden.

Ajax speelt de laatste tijd altijd wel met een sterke opstelling. Maar laten we eerlijk zijn, als niet de sterkste elf in het veld staan, dan nog staan we tegenover een goed team. Ook dan krijgt Spakenburg het heel moeilijk. Natuurlijk hopen we wel op die beste elf.

Quincy Promes

Wie staat er dan tegenover jou?

Ik denk dat het Quincy Promes is en ik zal Tagliafico regelmatig tegenkomen.

Tot slot vooruitkijkend: in een van de volgende bekerrondes IJsselmeervogels graag als tegenstander (door een 'vooruitloting' is de halve pagina pas mogelijk, red.)?

Haha, dan moeten zij wel eerst verder komen...