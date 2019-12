WK darts: nog één keer Barney

Voor dart-icoon Barney staat zijn allerlaatste toernooi op het punt van beginnen: het WK.

Veel ogen zijn vanaf vrijdagavond gericht op geweldenaar en regerend wereldkampioen Michael van Gerwen, op welke kleuren de hanenkam van Schot Peter Wright nu weer heeft, en op de man in vorm; de vaak uitgefloten mannetjesputter Gerwyn Price uit Wales. Wat flikken zij op het 27e wereldkampioenschap darts? Wie grijpt het WK-bedrag van 590.000 euro op 1 januari?

Laatste WK

Maar nog veel meer ogen zijn in Alexandra Palace in Londen ongetwijfeld gericht op Raymond van Barneveld. De 52-jarige man die het darten in Nederland op de kaart zette, weet al een jaar dat dit belangrijkste dartsevent zijn allerlaatste toernooi wordt. Dat hing er 24 uur lang nog om. Eind maart verloor Barney in de prestigieuze Premier League in Rotterdam Ahoy met 7-1 van Michael van Gerwen. De Hagenaar liet weten per direct het bijltje erbij neer te gooien. Van Barneveld bleek een dag later impulsief op de afdroogpartij te hebben gereageerd, want hij kwam op zijn eigen nieuws terug.

Finale

Van Barneveld heeft vijf wereldtitels bij elkaar gegooid. Vier bij ‘de andere bond’ BDO (1998, 1999, 2003, 2005), eentje bij de qua financiële middelen belangrijkste bond PDC (2007). Michael van Gerwen won inmiddels veel meer dan zijn landgenoten, maar qua aantal wereldtitels loopt hij er nog twee achter (driemaal wereldkampioen PDC 2014, 2017, 2019). Hoe mooi zou het voor de Nederlandse fans zijn als de beste twee darters van ons land elkaar juist op dit WK zouden treffen? Dan hebben we het namelijk over de finale op Nieuwjaarsdag, eerder staat het speelschema een partij Barney – Mighty Mike niet toe.

Michael van Gerwen (links) en Raymond van Barneveld. / Sean Dempsey | EPA

Openingsavond

Diezelfde Van Gerwen moet traditioneel als laatste wereldkampioen op de openingsavond al aan de bak. De Sloopkogel uit Vlijmen komt uit tegen de winnaar van een eerdere avondpartij, Kevin Burness (Noord-Ierland) tegen Jelle Klaasen. Deze Nederlander werd overigens ook al eens wereldkampioen, in 2006. In de finale versloeg Klaasen in zijn succesvolste dartsjaar niemand minder dan Raymond van Barneveld.

Strijdbaar tot het einde. / Robin van Lonkhuijsen | ANP

Barney Army

De fans van Raymond van Barneveld, Barney Army, hebben jacht moeten maken op een ticket voor de zaterdagavond. Dan klinkt Barney’s opkomstnummer Eye of the Tiger van Survivor voor zijn eerste ronde tegen de Amerikaan Darin Young. Wint Van Barneveld, dan speelt hij dinsdagavond tegen Jeffrey de Zwaan. Dit grote Nederlandse talent zou met Barney trainen richting het WK, maar met het oog op het mogelijke onderlinge treffen, werd dit afgeblazen. Maar ja… als het duel er niet komt, dan heeft Van Barneveld zaterdag verloren en heeft hij zijn allerlaatste dartswedstrijd gespeeld.

Jeffrey de Zwaan, de waarschijnlijke tegenstander van Barney. / Koen van Weel | ANP

Andere Nederlanders

Naast Raymond van Barneveld, Michael van Gerwen en de genoemde Jelle Klaasen en Jeffrey de Zwaan, komen nog zeven Nederlanders op het WK in actie. Ook Geert Nentjes, Jermaine Wattimena, Vincent van der Voort, Ron Meulenkamp, Benito van der Pas, Jan Dekker en Danny Noppert reizen met hun pijltjes in de koffer naar Londen. Elf Nederlanders is geen record. Vorig jaar waren naast de elf van komende editie ook Jeffrey de Graaf en Yordi Meeuwisse van de partij.

Het echte afscheid

Het publiek en dart-icoon Van Barneveld krijgen nog een officieel afscheid. Op zaterdag 8 februari wordt de Ziggo Dome in Amsterdam omgetoverd tot Barney Dome. Veel topdarters van het WK dat vrijdag start, bekende Nederlanders die een aardig pijltje kunnen gooien en natuurlijk Barney zelf komen in actie tijdens Farewell to the Legend.