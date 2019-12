‘Voor de docu is er geen optie dat Badr verliest’

Documentairemaakster Anna van ’t Hek heeft een indringend portret gemaakt van kickbokser Badr Hari. Zij volgde hem de laatste negentig dagen voor zijn gevecht tegen eeuwige vijand Rico Verhoeven (komende zaterdag).

Het gevecht in de Gelredome in Arnhem gaat om de wereldtitel, maar staat misschien nog wel meer te boek als de rematch van drie jaar geleden. In Oberhausen was het gevecht van korte duur, door een spierscheuring in Hari’s arm. Anna van ’t Hek uit Amsterdam vond het tijd deze topsporter zó close te portretteren, dat we als kijker kunnen zeggen: dat hebben we niet eerder gezien. We krijgen een persoonlijke inkijk in het leven van The Golden Boy. Hij vertelt waarom het in 2016 misging, hoe hij Verhoeven nu wel gaat pakken (‘gewoon helemaal de tyfus slaan’) en ook zijn omstreden verleden blijft niet onbesproken.

Badr Hari (rechts) bij de stare down met Rico Verhoeven. / Koen van Weel | ANP

Ze wandelt in regenachtig Florence, als ze Metro aan de telefoon heeft. „Even een paar dagen bijkomen, lekker eten en slapen, want de komende twee weken worden hectisch. Aflevering drie gaat over de week voor het gevecht, de strijd op zaterdag zelf en alles wat daar omheen gebeurt. En hoe Badr’s vrouw Daphne en zijn onlangs teruggekeerde trainer Mike Passenier de wedstrijd beleven. Het slot moet zaterdag 28 december op Videoland beschikbaar zijn.” De eerste twee afleveringen zijn op dit moment op deze dienst al te zien.

Sporters interessant

Van ’t Hek is gefascineerd door de kickbokser en topsporters in het algemeen. Ze maakte al eens een portret van een toen nog onbekende profvoetbalster Shanice van de Sanden. Ze kreeg dat vanuit de familie mee. Oom Tom was hockeyinternational (221 interlands), vader Youp staat te boek als hartstochtelijk Ajacied en moeder Debby is sportfan in het algemeen. Van ’t Hek: „Ik vind sporters interessant omdat ze veel gedisciplineerder en anders leven dan wij allemaal. Ooit zag ik de Brandpunt-documentaire over Badr, intrigerend. Ik bleef me maar afvragen wie hij nou werkelijk is. Hij heeft een bepaalde aantrekkingskracht.”

Badr in Marokko bij de barbier. / HALAL

Van ’t Hek had wel wat vooroordelen over de man die ze volgt. „Dat is onvermijdelijk denk ik. Badr zegt zelf altijd dat hij door de media op een bepaalde manier is neergezet. Dat vind ik niet geheel onwaar, al heeft hij het er ook naar gemaakt. Zijn omstreden verleden wordt altijd benadrukt, maar na Brandpunt zag ik nooit meer iets waarin er echt naar Badr geluisterd en gekeken wordt. Daarom vond ik het interessant om eens goed naar hem te luisteren.”

Sterrendom in Marokko

Ze denkt dat ze ‘de ware Badr’ heeft kunnen vastleggen, bijvoorbeeld in de omgang met zijn kinderen in Marokko. „Ik denk dat ik hem goed op beeld heb gevangen. Ondertussen wilde ik niets onbesproken laten. Dus ja, ook de rechtbank en de gevangenis komen aan bod.” Wat Van ’t Hek zeker meekreeg was Badr’s sterrendom in het land waar hij nu woont. „Dat is iets wat we in Nederland niet kennen. Hier maken we een foto van een afstandje, maar in Marokko is hij een echte volksheld. Ik heb mensen gezien die huilend in elkaar stortten omdat ze Badr zagen of op straat zijn schoenen gingen kussen.”

De documaakster heeft de kickbokssport goed leren kennen en gezien ‘hoe knap het is’. Badr Hari denkt zaterdag te gaan winnen. ‘Omdat Rico in Oberhausen tegen de naam Badr vocht, deze keer sta ik er zelf’. Van ’t Hek begrijpt die uitleg wel, want de ster had in 2016 veel meer aan zijn hoofd dan alleen vechten. Een zeer zieke en inmiddels in datzelfde jaar overleden zus bijvoorbeeld. Hoopt ze nu dat Hari voor haar documentaire gaat winnen? Van ’t Hek zonder na te denken: „Ik heb niet eens een scenario voor als hij verliest. Ik ga er volledig vanuit dat Badr wint, 100 procent. Ik zie zijn voorbereiding en hij is op dit moment zo ongelooflijk goed. Zelf zegt Badr dat Rico een goede vechter is, met een prima basistechniek. Daar ben ik het mee eens. Rico is verder niet uitzonderlijk, terwijl Badr het allergrootste talent is.”