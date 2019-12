Van Gerwen ‘sloopkogelt’ lekker verder

Alsof hij de laatste Londense metro moest halen, zo snel smeet Michael van Gerwen zich vrijdagavond naar een kwartfinaleplek op het WK darts.

De man die deze keer aan de sloopkogel uit Vlijmen moest geloven, was de Engelsman Stephen Bunting. De 34-jarige ex-wereldkampioen van de andere bond BDO, had geen schijn van kans: 4-0 (3-2, 3-0, 3-1, 3-1).

Geen moment in gevaar

Mighty Mike lijkt in rap tempo op weg naar zijn vierde wereldtitel. Het is omdat de achtste finale twee pauzes kende, maar anders had Van Gerwen veel korter dan een half uurtje op het podium gestaan. De Nederlander kwam tegen Bunting geen moment in gevaar. Zijn spel oogde niet eens briljant, maar het goede nieuws was dat Van Gerwen weer eens ruim boven de 100 gemiddeld gooide. Dat was dit WK 2020 bij de Brabander nog niet gebeurd (en dat was opmerkelijk). De tussenstand tussen Van Gerwen en Bunting tijdens wedstrijden op televisie, veel minder opmerkelijk inmiddels, 7-0.

Foto: Jordan Mansfield / Getty Images

Elke dag eten

Van Gerwen was de afgelopen week even lekker even naar huis geweest, maar tweede kerstdag was hij al weer in Londen. „Ik heb niet zoveel met Kerstmis”, meldde Van Gerwen voor de wedstrijd. „Ik kan elke dag van het jaar lekker eten, toch? Ik ben hier voor het WK.” Dat wereldkampioenschap gaat zondagavond voor de beste darter ter wereld verder. De tegenstander: of de Engelsman Steve Beaton of de Litouwer Darius Labanauskas.

Nathan Aspinall

De jonge Engelsman Nathan Aspinall was vrijdagavond de eerste WK-ganger die zich plaatste voor de kwartfinales. Hij versloeg niet de eerste de beste. Tweevoudig wereldkampioen en nummer 5 geplaatst Gary Anderson moest er in een spannende wedstrijd met 4-2 aan geloven. De winnaar zakte vol ongeloof op zijn knieën.

Nathan Aspinall in actie tegen Gary Anderson. / Jordan Mansfield | Getty Images

Aspinall wordt inmiddels gezien als een gerespecteerde darter, maar hoe anders was dat vorig jaar. Toen kwam hij zo goed als blut naar pijltjespaleis Alexandra Palace; trots op zijn deelname, maar hopend op wat geld bij elkaar te gooien. Aspinall reikte tot ieders verrassing tot de halve finale (verlies tegen Michael Smith) en ging met 100.000 Britse ponden meer dan hij drie weken eerder had huiswaarts. Aspinall kan, als hij blijft winnen, maandag Michael van Gerwen treffen in de halve finale. Dan moet die laatste zondag ook de kwartfinale overleven uiteraard.

Aspinall emotioneel op weg naar de grond. / Jordan Mansfield | Getty Images

Jeffrey de Zwaan

Nog een Nederlander maakt kans op de kwartfinale, talent Jeffrey de Zwaan. De zes nog te spelen achtste finales zijn allemaal op zaterdag. De Zwaan speelt in de avond.

Jeffrey de Zwaan. / Alex Burstow | Getty Images

Het programma:

Zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur

Steve Beaton (Eng) – Darius Labanauskas (Lit)

Kim Huybrechts (Bel) – Luke Humphries (Eng)

Dimitri van den Bergh (Bel) – Adrian Lewis (Eng)

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur

Peter Wright (Sch) – Jeffrey de Zwaan (Ned)

Glen Durrant (Eng) – Chris Dobey (Eng)

Gerwyn Price (Wal) – Simon Whitlock (Aus)