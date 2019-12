Sven Kramer kan het nog

Content. Dat woord gebruikte Sven Kramer vrijdagavond na een puike race op de 5000 meter tijdens de NK afstanden in Heerenveen.

Nee, Kramer won niet. De tienvoudig kampioen op de 5 kilometer reed een magistrale 6.10.91, maar zijn jonge ploeggenoot Patrick Roest (24) snelde met 6.09.79 voor de vijfde keer in zijn carrière ‘onder de 6.10’ en pakte goud. Zilveren Kramer: „Content, ja. Als je ziet waar ik vandaan kom de laatste twee maanden. Dit biedt perspectief voor het EK en het WK.” Kramer doelde daarmee op de rugproblemen waarmee hij kampt (of kampte).

Alles of niets

Het was daarom alles of niets voor de allrounder. In Thialf liet hij echter zien dat hij nog om de prijzen kan meedoen. Kramer reed verbeten en had vijf ronden voor de finish zijn zo lang vertrouwde finish in huis. Zowel Roest als Kramer plaatste zich voor de WK afstanden op de supersnelle baan in Salt Lake City (VS). De derde plek voor dat kampioenschap is voor Jorrit Bergsma.

Patrick Roest na zijn zege.

Ook Wüst geklopt

Melissa Wijfje zorgde voor een grote verrassing in Heerenveen. De 24-jarige rijdster van gewest Friesland pakte goud op de 1500 meter met een tijd van 1.55,65. Titelhoudster Ireen Wüst (achtvoudig Nederlands kampioen), tevens olympisch en wereldkampioene op deze afstand, moest op 0,04 seconde genoegen nemen met zilver. Het brons was voor Joy Beune met een tijd van 1.55,87. De niet echt fitte Jorien ter Mors viel met een tiende plaats zwaar tegen.

Een dolblije Melissa Wijfje.

Genoemde drie rijden de 1500 meter automatisch ook tijdens de WK afstanden in Salt Lake. Voor Wijfje was het haar eerste Nederlandse titel. Ze behaalde eerder zilver op de massastart en brons vorig seizoen op de 1500 meter bij de NK afstanden. „Ik denk dat weinig mensen rekening hadden gehouden met een overwinning voor mij, ikzelf eigenlijk ook niet. Ik heb gepiekt op het juiste moment”, zei Wijfje, na haar zege.

De snelle mannen

Dai Dai Ntab greep in Thialf het goud op de 500 meter. De sprinter van Team Reggeborgh zegevierde in een ijzersterke tijd: 34,37 seconden. Zesvoudig kampioen Jan Smeekens pakte verrassend zilver met 34,81. Die deed al even niet met de besten mee. Het brons ging naar Kai Verbij (34,87). Voor Ntab was het zijn derde Nederlandse titel op deze afstand.

Dai Dai Ntab: binnen!

De eerste drie van het klassement zijn zeker van een ticket voor de WK afstanden half februari in Salt Lake City. Grote namen als Hein Otterspeer (4e) en de gebroeders Michel (9e) en Ronald Mulder (11e) zien we daar op de kortste afstand niet terug. Ntab plaatste zich eveneens voor de EK afstanden, komende maand in Heerenveen. De nummers twee en drie zijn afhankelijk van de uitkomst van een procedure, de zogenoemde selectievolgorde, die na de NK definitief wordt vastgesteld. Hierbij speelt mee of Kjeld Nuis een kans krijgt. Die moest voor Thialf, waar zaterdag en zondag de overige afstanden worden afgewerkt, afzeggen wegens de nasleep van een zware griep.