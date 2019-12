Sprookje dartsheldin voorbij

Was wás Fallon Sherrock weer goed! Maar de tegenstander van de nieuwe dartsheldin, Chris Dobey, net iets beter (2-4). Het sprookje op het WK darts is over.

Opeens was ze daar de afgelopen weken, de 25-jarige Britse kapster Fallon Sherrock. Ze had bij de dames ooit een WK-finale gespeeld en verloren. Verder was haar meest uitzonderlijke prestatie haar kwalificatie voor het huidige WK 2020 bij de PDC. De alleenstaande moeder maakte haar kwalificatie in twee partijen meer dan waar, was de eerste vrouw ooit die op een WK een man versloeg (en zelfs nog één), verscheen overal ter wereld in de media en is plotseling wereldberoemd.

Wonderpijlen

De jonge Ted Evetts (Engeland) ging er in de eerste ronde aan, wereldtopper Mensur Suljovic uit Oostenrijk in de tweede. Niet doordat de heren slecht darts lieten zien, maar doordat Sherrock wonderpijlen gooide en vooral op de dubbels met meer dan bijzondere uitgooi-percentages dodelijk was.

De man die Sherrock versloeg, Chris Dobey. / Alex Davidson | Getty Images

Vrijdagmiddag was haar landgenoot Chris Dobey (29) de derde tegenstander, ook bepaald geen koekenbakker. Eerder een koele kikker en dat bleek. Ondanks dat Sherrock weer geweldig darts liet zien (8 keer de maximale 180 bijvoorbeeld en hoge finishes van 104, 124 en 142), was Dobey bij de les. De Brit gooide gemiddeld zelfs boven de 100 – dat had hij lang niet gedaan – en dat was nodig ook.

Mannen in het roze

Fallon Sherrock startte tot dolle vreugde van de uitverkochte zaal (veel mannen in ‘haar roze’!) furieus. Ze smeet drie keer 180 in twee legs en pakte Dobey’s set met 3-1 af. Dat afpakken ging tot en met 2-2 in sets door overigens, want de mannelijke tegenstander speelde verstandig genoeg ‘tegen het bord’ en niet tegen die plotseling zo populaire vrouw.

Sherrocks opkomst in Alexandra Palace in Londen. / Jordan Mansfield | Getty Images

Chris Dobey won uiteindelijk de eerste eigen set, kwam op 3-2 en denderde door. De zesde en beslissende set had hij in no-time te pakken, 4-2. Het sprookje uit, maar de lach van Sherrocks gezicht verdween niet. „Ik ben nog steeds sprakeloos en alleen maar blij. Ik heb genoten van elke seconde”, zei de sympathieke dartster tegen RTL 7. Chris Dobey was vol lof: „Alle eer aan Fallon, ze speelde fantastisch. Ik moest echt zorgen dat ik niet opgaf."

Drie keer Nederland

En nu? Het dartsleven voor Fallon Sherrock is niet voorbij. Ze hoopt veel vrouwen en meisjes te hebben geïnspireerd om de pijlen op te pakken en is de komende maanden veel te zien. Door de bond PDC is zij al uitgenodigd voor de World Series-editie in New York. Sherrock is bovendien drie keer van de partij in Nederland. Tijdens de afscheidstournee van Raymond van Barneveld is de nieuwe ster in ieder geval in Den Bosch, Enschede en Groningen te zien.