Retteketet AZ door Boadu

De spanning in de Eredivisie is helemaal terug: AZ achterhaalt Ajax in de slotminuut.

Een wedstrijd tussen de nummers één en twee, waarbij AZ de niet zo geliefde ‘buur’ Ajax zou kunnen achterhalen. Voor het eerst sinds 10 augustus een voetbalwedstrijd in Alkmaar - nadat een deel van het stadiondak bij een storm was ingestort – en zo een bijzondere entourage. Plus twee ploegen die deze week een Europese dreun te verwerken kregen. Dat waren gistermiddag de fijne ingrediënten voor de topper in de Eredivisie. Werd het Retteketet AZ of Wij Zijn Ajax, Wij Zijn De Beste?

Wat het werd? Vooral heel erg weinig, maar daar malen de Alkmaarders niet om. Ajax werd in de laatste minuut (kopbal Boadu uit een corner) verslagen en de gedeelde koppositie gepakt. Tegen Feyenoord, PSV als Ajax pakte AZ het geweldige aantal van 9 punten.

Ajax-puzzel

Ajaxcoach Erik ten Hag moest vooraf flink puzzelen en kwam tot een basiself die hij in de verste verte nog niet op het veld had gezien. Blind en Dest waren geblesseerd in Amsterdam achtergebleven, Tagliafico werd ‘half fit’ op de bank gezet en Promes is nog altijd niet terug. Het leverde een Ajax met Schuurs, Alvarez, Huntelaar en Marin op en ‘nieuwe’ backs (Veltman op rechts, Mazraoui op links). AZ begon net als de afgelopen weken met Jordy Clasie in de verdediging (en Ron Vlaar op de bank) en dus met een veel meer vertrouwde opstelling.

Het AZ-stadion zonder dak.

De Alkmaarders, die achterin ‘de nul’ zo vaak behouden, hadden nog de 0-4 (in elf minuten!) bij Manchester United te verwerken. Ajax zocht bij AZ therapeutisch herstel van de uitschakeling in de Champions League. Was de club een paar jaar geleden met overwinteren in de Europa League tevreden geweest, in de huidige situatie voelde het als een degradatie.

Topperonwaardig

Vanaf de aftrap voelden de kijkers in het uitverkochte stadion hoe de spanning op beide ploegen, maar vooral op Ajax stond. Snel voetbal werd eerder haastvoetbal en de onwennigheid straalde van de Amsterdamse elf af. Dat leverde een weinig verheffende en topperonwaardige wedstrijd op, die nog met een opstootje tussen Owen Wijndal en Hakim Ziyech begon. De linksback van AZ, die het liefst ‘op de brommer’ richting linksbuiten dendert maar dat gisteren minder dan gebruikelijk deed, keek vooraf naar het treffen uit: „Juist tegen een speler als Ziyech wil ik laten zien wat ik in huis heb.”

Op naar de 0-0

Beide keepers, Onana en Bizot, hoefden amper in actie te komen, hoewel Donny van de Beek dichtbij een treffer was (maar de bal naast schoof). Het foutenfestival moest bijna wel een 0-0 opleveren, maar de jonge spits Boadu dacht daar met het hoofd anders over. Ook invaller Tagliafico trouwens, die zijn ploeg in de 93e minuut ook koppend nog bijna op gelijke hoogte bracht. Met drie doelpuntloze nederlagen in tien dagen en een reeks aan blessures kan van een crisis in Amsterdam worden gesproken. De kater mag in de KNVB-beker deze week deels worden weggespoeld bij Telstar. AZ kan weer lekker in het dakloze stadion aan de bak. Na de miljoenenploeg uit Amsterdam komt RKSV Groene Ster uit Heerlerheide op bezoek.