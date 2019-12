Olympische chefs de mission: Meer dan alleen goud halen

Natuurlijk, successen behalen is tijdens de komende Olympische Spelen oerbelangrijk. Maar er is meer dan dat.

Je zou door het evenementengeweld in Nederland in 2020 haast vergeten dat er de komende zomer ook nog Olympische Spelen en Paralympische Spelen zijn. Daar staken de chefs de mission dinsdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam een stokje voor. Ex-wereldtoppers Pieter van den Hoogenband en Esther Vergeer hielden samen met sportorganisatie NOC*NSF een informele kick-off om de pers een beetje warm te maken voor ‘Tokyo’. In Japan worden de Zomerspelen tussen 24 juli en 9 augustus gehouden, de gehandicaptensporters komen iets later in actie (25 augustus tot en met 6 september).

Esther Vergeer.

Esther Vergeer is zevenvoudig (!) Paralympisch kampioen rolstoeltennis en voor de tweede keer chef de mission. Langebaanzwemmer Pieter van den Hoogenband kreeg drie gouden Olympische plakken omgehangen en maakt de komende Spelen zijn debuut als ‘chef’. Voor de twee, die de Nederlandse sport en sportliefhebbers vele mooie momenten hebben gebracht, gaat het in hun nieuwe rol om meer dan zoveel mogelijk medailles halen. Veel meer, zo werd dinsdag wel duidelijk.

Draagvlak in Nederland

„De Paralympische Spelen bestaan in 2020 zestig jaar”, zegt Vergeer. „Sport voor mensen met een handicap heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Professionalisering wordt doorgezet en ook het maatschappelijk belang groeit en groeit.” De Nederlandse bevolking is positiever over de gehandicaptensport, blijkt uit onderzoek. 4 procent van de Nederlanders vindt de Paralympische Spelen maar niets. Vergeer: „Toch valt er nog veel te winnen, zoals het begrip voor al die disciplines en verschillende klassen. Een voorbeeldland is Nederland al, nu moeten we bepalen of we ook een gidsland willen zijn.”

Vergeer wil dat. „Het gaat in Tokyo natuurlijk om optimaal presteren. Mijn droom is echter dat Paralympische sporten meer kunnen bieden dan alleen sport. Dat het beeld van mensen met een beperking wordt verbeterd. Ik heb nu een dochtertje en hoe mooi zou het zijn dat zij opgroeit in een wereld zonder verschillen. Dat ongewoon gewoon geworden is.” Vergeer beseft dat de komende zomer aandacht krijgen van een groot publiek, dat al het Songfestival, de Formule 1 in Zandvoort, het EK voetbal en de Olympische Spelen heeft gezien, verdomd lastig is. „Absoluut. Ik zal daarom mijn verhaal blijven vertellen. Wat kan ik anders?”

Pieter van den Hoogenband.

Jongeren inspireren

Ook collega-chef de mission Pieter van den Hoogenband gaat voor meer dan een berg goud, zilver en brons. „Naast presteren op het hoogste niveau, waarin ik overigens het volle vertrouwen heb, kunnen sporters iets betekenen voor de wereld. TeamNL hoopt zoveel mogelijk jongeren te inspireren. Zelf zat ik als jochie in 1988 voor de buis, toen zwemmer Anthony Nesty goud won (de Surinamer presteerde het onmogelijke door in Seoul topper Matt Biondi uit Amerika te verslaan en werd in één klap een volksheld, red.). Hij zwom zijn ideale race. Op dat moment zei ik ‘mam, dat wil ik ook’.”

Anthony Nesty met goud. / ANP

Van den Hoogenband maakt zijn opmerking waar. De Brabander hoopt dat toppers van de komende zomer eenzelfde inspiratiebron voor de jeugd zijn als Nesty destijds. „Denk aan Lieke Martens en Dorian van Rijsselberghe, al is het bij die laatste nog de vraag of hij zich kwalificeert met maar één Nederlandse plek.” Van den Hoogenband zal zich ‘verre houden van verwachtingen over aantallen medailles die moeten worden gewonnen’. „Als me gevraagd wordt wanneer de Olympische Spelen geslaagd zijn, dan denk ik aan mijn gezin. Die zijn hierbij het belangrijkste. Ik gun mijn kinderen namelijk dat ze geïnspireerd worden door onze fantastische sporters. Ik moet bekennen dat mijn zoon de term chef de mission nog niet helemaal begrijpt. De schudde zijn hoofd en zei: jij kunt toch helemaal niet koken?”

Geen 48 uur regel bij openingsceremonie

Tijdens de laatste edities van de Olympische Spelen, gold voor de Nederlandse sporters een zogeheten 48 uur-regel. Wie binnen 48 uur moest presteren, mocht niet meelopen tijdens de openingsceremonie. Chef de mission Pieter van den Hoogenband meldde dinsdag dat de regel in Tokyo niet meer geldt. „Ik kan sporters uitleggen hoeveel energie zo’n opening kost en ook oplevert, maar zij zijn met hun coaches heel goed in staat om te beslissen wat voor hen het beste is. Kiki Bertens is zo’n beetje de beste tennisster van de wereld. Moet ik tegen haar nou gaan zeggen of meelopen tijdens de ceremonie mag of niet mag? Nee, dat weet ze zelf wel.”