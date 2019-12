Mooie voetbalweek waarin AZ de jacht op Ajax opent

AZ kan komende zondag de achterstand op Ajax in de Eredivisie plotsklaps – binnen acht dagen - terugbrengen van zes naar nul.

De Alkmaarders profiteerden dit weekend optimaal van een uitglijder van de Amsterdammers (slordig spel leidde tot een zeldzame 0-2 nederlaag tegen een sterk spelende Willem II). Met AZ – Ajax, zondag om 16.45 uur als toetje van de zeventiende speelronde, in het verschiet, greep de ploeg van Arne Slot bij PEC Zwolle optimaal: 0-3. Oussama Idrissi werd met twee goals man van de wedstrijd, de jonge spits Boadu maakte al weer zijn tiende.

Stadion zonder dak

Of AZ – Ajax gespeeld wordt is overigens nog maar de vraag. Morgen wordt duidelijk of er voor het eerst sinds augustus, toen een deel van het stadiondak van AZ instortte, publiek wordt toegelaten. Besluit de gemeente Alkmaar alsnog dat aan toeschouwers in het inmiddels onoverdekte stadion geen veiligheid gegarandeerd kan worden, dan blijven twee opties over. Of Ajax speelt thuis, of de wedstrijd wordt verplaatst naar 1 maart.

Lisandro Martinez na een grote, maar gemiste kans namens Ajax tegen Willem II. / Olaf Kraak | ANP

Staat de match tussen de nummers één en twee zondag wel op het programma, dan volgt er een lekkere voetbalweek voor de fans van Ajax, AZ en de neutrale voetballiefhebbers. Ook voor die van Feyenoord en PSV trouwens, aangezien deze twee traditionele top 3-clubs elkaar zondag treffen in De Kuip (14.30 uur).

Europese beslissingen

Ajax kan in de Champions League morgenavond ten koste van het Valencia van Jasper Cillessen de poulewinst pakken. De ploeg die op Europese avonden zo schittert, kan echter ook nog tot overwinteren in de Europa League worden ‘veroordeeld’. AZ op zijn beurt, strijdt op Old Trafford tegen Manchester United om groepswinst in diezelfde Europa League. Razendknap als je bedenkt dat AZ al drie voorrondes moest overbruggen om überhaupt mee te doen.

Recordkeeper Marco Bizot. / Thomas Bakker | ANP

Nu kan het ook nog eens de jacht op Ajax openen. Met de jonge sterren Boadu en Stengs, met de standvastige penaltykiller Koopmeiners én met een recordkeeper. Ajax treft zondag namelijk Marco Bizot, die zaterdagavond voor de 21e keer in de Eredivisie in 2019 zijn doel schoonhield (29 keer in alle competities). Bizot staat daarmee gelijk met Ed de Goey (Feyenoord, 1991) en heeft nog twee keepers die hij voorbij kan streven. Piet Schrijvers scoorde in 1971 22 zogeheten clean sheets voor FC Twente, Heinz Stuy is koploper met 24 (Ajax, ook in 1971). Bizot vond het niet zo’n dingetje, maar inmiddels wel. Lachend zei hij in Zwolle: „Soms is het saai hoor. Vrienden appen me weleens of ik wel meedeed, omdat ze me in de samenvatting helemaal niet in beeld hebben gezien, haha.”