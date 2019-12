Feyenoord stort PSV in nog grotere crisis

De spanning in de Eredivisie is helemaal terug: AZ achterhaalt Ajax in de slotminuut.

Een wedstrijd tussen de nummers één en twee, waarbij AZ de niet zo geliefde ‘buur’ Ajax zou kunnen achterhalen. Voor het eerst sinds 10 augustus een voetbalwedstrijd in Alkmaar - nadat een deel van het stadiondak bij een storm was ingestort – en zo een bijzondere entourage. Plus twee ploegen die deze week een Europese dreun te verwerken kregen. Dat waren gistermiddag de fijne ingrediënten voor de topper in de Eredivisie. Werd het Retteketet AZ of Wij Zijn Ajax, Wij Zijn De Beste?

Wat het werd? Vooral heel erg weinig, maar daar malen de Alkmaarders niet om. Ajax werd in de laatste minuut (kopbal Boadu uit een corner) verslagen en de gedeelde koppositie gepakt. Tegen Feyenoord, PSV als Ajax pakte AZ het geweldige aantal van 9 punten.