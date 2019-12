Daley Blind kampt met ontstoken hartspier

Bij Daley Blind is een hartspierontsteking geconstateerd. De centrale verdediger van Ajax zakte onlangs in de verloren Champions Leaguewedstrijd tegen Valencia zonder duidelijke aanleiding in elkaar.

Hij was even duizelig geweest, maar hervatte de wedstrijd na een behandeling. Sindsdien kwam hij niet meer in actie voor de Amsterdammers. De afgelopen dagen is Blind uitgebreid onderzocht en kwam er naar voren dat hij een ontstoken hartspier heeft.

Bij Blind is preventief een ICD geplaatst, dat staat voor implanteerbare cardioverter defibrilator. Het is een apparaatje dat onder de huid wordt geplaatst en een schok geeft om het normale hartritme te herstellen.

Niet mee op trainingskamp

Als gevolg van de ingreep, die vrijdag plaatsvond, gaat de 29-jarige international begin januari niet met de selectie op trainingskamp in Qatar. Hij zal hij in Amsterdam verder werken aan zijn herstel.

Blind spreekt in een post op Instagram zijn dank uit voor alle steunbetuigingen die hij de laatste weken ontvangen heeft. „Het belangrijkste is dat ik me goed voel”, zegt de Oranje-international in het filmpje. „Ik zal proberen zo snel mogelijk terug te keren.”