Ajax bekert verder na zege bij Telstar: 3-4

Ajax strijdt na de winterstop nog op drie fronten mee. Het elftal van trainer Erik ten Hag bereikte op bezoek bij Telstar de derde ronde van de KNVB-beker: 3-4.

Winst van dat toernooi staat op de derde plaats van het prioriteitenlijstje van de club uit Amsterdam, achter de landstitel en eindzege van de Europa League.

Overtuigend was het allemaal niet wat Ajax tegen de nummer elf van de eerste divisie liet zien. De club uit de hoofdstad sluit zondag een memorabel kalenderjaar af met een competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag in de Johan Cruijff ArenA. Daarna mogen de spelers van de koploper van de eredivisie eindelijk even bijkomen.

Fitte selectie

Het is te hopen voor coach Ten Hag dat hij bij de hervatting van het seizoen weer een zo goed als fitte selectie heeft. Tegen Telstar ontbraken Daley Blind, Quincy Promes, David Neres en Zakaria Labyad. Nicolás Tagliafico en Hakim Ziyech waren er ook niet bij, maar kunnen zondag wellicht weer tegen ADO spelen.

Telstar had geen betere loting kunnen treffen. Met dank aan noodtribunes konden niet 3300 maar 5200 toeschouwers het duel bijwonen. Ajax startte met talenten als Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch en Noa Lang. Donny van de Beek, Dusan Tadic en André Onana verschenen na drie nederlagen op rij zonder doelpunten voor alle zekerheid ook aan de aftrap.

Van de Beek en Tadic waren betrokken bij de 0-1 van Lang en 0-2 van Sergiño Dest. Even leek de wedstrijd nog spannend te worden, toen aanvoerder Frank Korpershoek vlak voor rust voor 1-2 zorgde. De doelpuntenmaker is doordeweeks techniektrainer in de jeugd bij Ajax. Maar Ekkelenkamp (48e minuut) en Dest (57e minuut) lieten de score snel oplopen.

Ten Hag kritisch

Ajax mocht zich nog wel aanrekenen dat na Korpershoek ook Benaissa Benamar uit een hoekschop scoorde (2-4). De 3-4 van Reda Kharchouch in de 89e minuut viel te laat voor een serieus slotoffensief.

Erik ten Hag was na afloop van de bekerzege van Ajax bij Telstar (3-4) vooral tevreden over de uitslag. „Vorig jaar rond deze tijd hadden we tegen Roda JC strafschoppen nodig om verder te komen. Dat is ons nu bespaard gebleven", zei hij.

Ten Hag zag goede doelpunten van Sergiño Dest (2), Jurgen Ekkelenkamp en Noa Lang. „Die doelpunten spelen we gewoon heel goed uit", zei hij. „Maar we laten de tegenstander ook tweemaal na een hoekschop scoren. En dat na die treffer uit een corner van AZ zondag. Natuurlijk spelen we met andere verdedigers maar dat mag geen excuus zijn. Profvoetbal is overleven. Dus gewoon bij je man blijven en een duel winnen."

Doelpuntenrecord

Ten Hag was tevreden over het spel van Ryan Gravenberch en Ekkelenkamp, die beiden een kans kregen in het bekerduel. „Zij hebben gedaan wat ze moesten doen", vond hij. Lang kon hem minder bekoren. Hij trakteerde zijn buitenspeler vlak voor rust zelfs op een fikse uitbrander. „Als onze aanvoerder Tadic zegt dat hij diep moet gaan, dan moet hij dat gewoon doen. Dan maakt het niet eens uit wie gelijk heeft. Noa heeft gescoord, maar zijn spel was wisselend."

Ajax is na het duel tevens een record rijker. De club uit Amsterdam heeft in verschillende competities nu 157 keer gescoord in dit kalenderjaar. Dat heeft nog nooit een Nederlandse club gepresteerd.