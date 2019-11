Ziyechs actie met jonge fan, zo kan het dus ook

Een knuffelactie van Ajacied Hakim Ziyech met een Frans jongetje, heeft bijval uit de hele wereld gekregen. Ook uit Rotterdam en Eindhoven.

Hakim Ziyech viel woensdagavond in het Champions League-duel in en tegen Lille niet alleen op door zijn geweldige voetbal, doelpunt en armblessure. Nee, ook – en vooral – zijn actie met een Frans jongetje dat het lukte het veld op rennen sprong in het oog. Waar bij volwassen ongenode veldbetreders in paniek schieten en zich na een spurt op de ‘dader’ storten, daar bleef iedereen nu rustig. Dankzij de Ajacied, die een arm om de schouder van het kind legde, hem en knuffel gaf en rustig richting een beveiliger wandelde. Via de vader van het jongetje ontving de fan na afloop van Lille – Ajax nog Ziyechs wedstrijdshirt.

Een kind dat zijn idool zag

Het is de wereld bepaald niet ontgaan. Vanuit alle windstreken kwamen op social media berichten over respect om Ziyechs prachtige gebaar. Was de jongen tien jaar ouder geweest, dan had hij een stadionverbod opgelegd gekregen, maar iedereen begreep dat het woensdag om een kind ging dat zijn idool zag. Dat in Lille veel Marokkanen fan van Ziyech zijn bleek dinsdag al. Hij werd na de treinreis vanuit Amsterdam als een ster onthaald door een Frans-Marokkaanse mensenmassa.

Vooral Nederlanders uiten hun bewondering op social media, daar waar verbolgenheid meestal overheerst. Ziyech zal er niet bewust mee bezig geweest zijn, maar in de weken dat het in ons land vooral over racisme in het stadion gaat, kon de voetbalwereld de spontane actie van de middenvelder wel even gebruiken. Zelf stelde Ziyech zich na afloop nederig op. „Ik voelde me vereerd. Dat gebeurt niet zo snel. Het gewoon een kleine jongen die zijn idool ziet. Dat kun je op deze manier ook oplossen, het hoeft niet altijd op een harde manier te gebeuren.”

Ziyech na zijn goal na ruim 1 minuut spelen. / Olaf Kraak | ANP

Respect van de aartsvijand

Ziyech kreeg zelfs bijval uit Rotterdam en Eindhoven. „Feyenoordsupporter in hart en nieren, maar als vader zeg ik… HELD #Ziyech”, meldde ene Wilbert namens Ajax’ aartsvijand. Van PSV-kant viel een tweet van Max van den Burg op: „Hakim Ziyech is als voetballer een poëet. Poëten verdedigen niet mee, want ze zoeken vooral naar nieuwe wegen. Wederom vanavond een hoogtepunt en dan heb ik het nog niet eens over die liefdevolle knuffel voor die jonge Franse veldbestormer. Je t’adore. Een PSV-fan.”

„Ziyechs spel en actie raakten me”, legt Van den Burg uit. De cabaretier uit Almere groeide op in Eindhoven. „Ziyech is een kunstenaar, een schepper. En hoe hij het dan ook nog met dat jongetje oplost... Zoiets brengt mensen nou bij elkaar, dit verbroedert.” De PSV-fan geeft toe met veel plezier naar het huidige Ajax te kijken, maar kende ook andere tijden toen hij zelf in Amsterdam woonde. „Er was rivaliteit, maar PSV won toen vaak. Ajacieden vonden zichzelf beter dan ze in werkelijkheid waren. Ik had een afkeer van die arrogantie. Maar nu, zeg maar sinds het tijdperk Peter Bosz, wil ik ook Ajax zien. Ik ben nu eenmaal een liefhebber van mooi voetbal. Als ik het voor het zeggen had dan wist ik het wel: opnieuw openbreken dat contract van Ziyech. En wat is het nog altijd een gemiste kans dat hij niet voor Oranje speelt. Hakim Ziyech overstijgt voetbal.”