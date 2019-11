Wereldtop zelfs verbaasd over next level BMX-park

De wereldtop aan BMX’ers is neergestreken in Nijmegen. Zaterdagavond zullen de freestyle waaghalzen ongelooflijke capriolen uithalen tijdens Red Bull Uncontained. Dat kun je live zien (zie onderaan).

De voormalige Papierfabriek van Nijmegen staat al langere tijd leeg, maar op dit moment is er reuring van jewelste. Tientallen werklieden zijn bezig, continu gehamer op staal klinkt door de lege hal. Nou ja, leeg: een enorm BMX-park is al verrezen. De werklieden zijn bezig met het bouwen van tribunes op grote hoogte. Dat hier wat staat te gebeuren is wel zo duidelijk. We zien de voorbereidingen van het nieuwe BMX Freestyle-evenement Red Bull Uncontained.

Daniel Wedemeijer vliegt door de oude papierfabriek van Nijmegen.

Zestien van de beste riders ter wereld zijn naar Nijmegen afgereisd. Eén van hen heeft zich al geplaatst voor de Olympische Zomerspelen van 2020 (BMX is in Tokyo voor het eerst Olympisch), maar nu komen zij in een oer-Hollandse fabriek in actie. De Nederlandse wereldtopper en Red Bull-rijder Daniel Wedemeijer en de Canadese rider Drew Brezanson werden door Red Bull gevraagd om als teamcaptains elk zeven andere riders uit te nodigen. De jonge Tom van den Bogaard (23) is zaterdag een van de tegenstanders van Wedemeijer.

‘Meest uitdagende baan ooit’

Persberichten melden dat deze freestyle BMX’ers zaterdag met ‘het meest uitdagende park ooit’ te maken krijgen. Aardige reclameslogan zou je zeggen, maar niemand spreekt hem tegen. Een baan als deze is simpelweg nog nooit gebouwd en dat flikken we toch maar weer mooi in ons land. De deelnemers aan Red Bull Uncontained krijgen normaal gesproken enkele uren om met een park kennis te maken, voor deze speciale gelegenheid (en vanwege de moeilijkheid van het park) is dat een week. Pim van den Bos is het brein achter ‘het ding’. Deze trackbuilder bouwde ook al hét BMX-park van Nederland, Area51 in Eindhoven. Tien man sterk bouwde twintig dagen lang aan het gevaarte in Nijmegen. Met 8 kilometer lengte aan balken, 3600 vierkante meter plaatmateriaal in verschillende diktes en 60.000 schroeven, was het nogal een klus. Over de toekomst werd gelijk nagedacht. Dit park wordt gedemonteerd en volledig hergebruikt in de al bestaande parken in Brabant.

Zelfs de BMX’ers vinden het park spectaculair, geven ze toe. Ze keken met open mond. Het is maandagmiddag als de Metro-verslaggever alleen van het kijken al duizelig wordt van de 14 meter hoge supersteile starthelling. „Ja, daar moesten de deelnemers ook even aan wennen”, meldt de organisatie. Ze kwamen zondagmiddag aan, maar sommigen moeten nog steeds aan hun eerste training beginnen. Dat komt wel, want ze strijden zaterdag om een grote eer. Een officiële wedstrijd is Red Bull Uncontained niet, maar er zal wel een team tot winnaar worden uitgeroepen. Net als the rider of the day. Het publiek, ook de mensen thuis (zie kader), kunnen stemmen op die rider of the day.”

Teamcaptain Wedemeijer

Daniel Wedemeijer zoeft al wel zonder enige angst van de helling en truct er met grote snelheid op ramps en drops op los. Voor zijn training spreekt Metro deze teamcaptain tijdens een massage. „Routineklusje hoor, voorwerk. Het is koud in de hal, dus ik kan maar beter de nek en rug opwarmen.” De geboren Amsterdammer woont in Eindhoven, waar de twee beste BMX-banen van Nederland te vinden zijn: Area51 en BMX040. „Ik ben verhuisd voor het werk”, zegt Wedemeijer gortdroog, terwijl zijn vrouw toekijkt en pasgeboren zoontje lekker slaapt in een kinderwagen. „Ik vind het supergaaf hier”, zegt hij met z’n hoofd in het gat van de massagetafel. „Vanaf dag één ben ik bij het hele proces betrokken geweest, dus ik wist al wat er stond. Maar het maakt niet uit of ik hier vandaag of morgen binnenstap, het blijft een bizarre baan. Schansen zijn zeven, acht meter hoog. Normaal rijden we over twee of drie meter. Zulke grote sprongen als we hier zaterdag gaan maken, zie je anders niet. Het is een eer om erbij te mogen zijn. Dit is wel waar we heen willen trouwens, BMX moet naar een nog hoger niveau.”

En zo ga je naar beneden.

Wedemeijer zocht voor Red Bull Uncontained naar rijders die in verschillende tricks uitblinken. „Maar ook naar mensen waarmee ik een leuke week kan hebben. Mensen die absoluut wereldtop zijn hoor, maak je geen zorgen. We willen als team winnen, maar het publiek ook een prachtige avond bezorgen. Persoonlijk ga ik voor the best trick, dat is wel mijn ding.”

Daarvoor ging hij ook al avond aan avond tijdens een Nitro Circus-tournee, waarbij Wedemeijer in stadions voor tien- tot twintigduizend bezoekers optrad. Hij had met Team NL graag voor een miljoenenpubliek op de komende Olympische Spelen uitgekomen, maar kwalificeerde zich niet. „Het doel was en is Parijs 2024. Voor mij zijn die Spelen m’n laatste kans.”

Tom van den Bogaard

Nog zo’n (bijna) wereldtopper is Tom van den Bogaard uit Aarle-Rixtel. „Ik ga die kant wel op ja, ik ben lekker aan het fietsen”, zegt hij in de crewruimte waar tafelvoetbal, fietsjes en grote gameschermen (en blikjes energiedrank uiteraard) de aandacht trekken. Van den Bogaard werkt part-time bij Area51 en leeft verder een nomadenbestaan als BMX’er. Met zijn opvallende gele fiets stort hij zich zonder zorgen van de helling naar beneden. „Als ik er zonder fiets bovenop sta, dan vind ik het hoog. Met de fiets niet. Ik moet bekennen dat ik degene ben die de baan mocht testen, want ik ken alle bouwers goed. Als zij zeggen ‘dit wordt groot’, dan geloof ik het meteen. Ze hebben woord gehouden.” Dit park laat wel wat zien, vindt Van den Bogaard. „Nederland liep qua BMX behoorlijk achter op de rest van de wereld, maar we komen steeds dichterbij de echte top. Heel tof. Hier kan het zaterdag alleen maar geweldig worden. De tricks die voor ons het allergemakkelijkst zijn, zien er hier al moeilijk uit.”

Dat er opvallende types op de fietsen stappen, hebben de twee Nederlanders al eerder bewezen. Daniel Wedemeijer sprong for the fun over de Passeerdersgracht in de hoofdstad. Tom van den Bogaard sprong in 2016 over de deelnemers van de marathon in Eindhoven. Voor hij weer een training gaat maken, zegt hij lachend: „De hardlopers liepen geen enkel risico. De enige die op z’n bek kon gaan, was ik.”

Thuis live meekijken

Voor wie na het lezen van dit artikel denkt ‘dáár moet ik bij zijn’, hebben we goed en slecht nieuws. Het slechte: de ruim tweeduizend tickets raakten gisteren uitverkocht. Het goede: je kunt toch meekijken, gewoon thuis op de bank. Ga daarvoor zaterdagavond om 20.00 uur naar Redbull.com/BMX en kijk daar naar de dikste BMX-tricks tijdens een live-uitzending.