Van der Poel en Hassan: het sportkoppel van 2019

De shortlists voor het Sportgala worden zondag bekendgemaakt. Metro doet alvast uit de doeken wie met de prijzen aan de haal moeten gaan.

Man: Mathieu van der Poel (24)

Het wereldkampioenschap wielrennen op de weg duurde twaalf kilometer te lang, maar los daarvan kende Mathieu van der Poel een droomseizoen. Hij werd wereldkampioen veldrijden en heeft daar momenteel een ongekende zegereeks van 31 wedstrijden. Op de mountainbike werd hij Europees kampioen, maar zijn meest memorabele prestaties leverde hij op de weg met een paar imponerende sprints in de ronde van Groot-Brittannië, Dwars door Vlaanderen, maar vooral de Amstel Gold Race. Op drie kilometer van de streep leek Van der Poel nog kansloos voor de zege. Door een geweldige inspanning kwam zijn groep terug bij de koplopers. Daar bleek hij nog genoeg energie over te hebben om de rest gewoon uit het wiel te sprinten. Daarmee was hij de eerste winnaar van de enige Nederlandse klassieker in achttien jaar tijd. Dat moet genoeg zijn om Virgil van Dijk, Michael van Gerwen, Noël van ’t End, Harrie Lavreysen, Patrick Roest en Max Verstappen achter zich te houden.

Vrouw: Sifan Hassan (26)

Bij de vrouwen is er altijd een hoop concurrentie. Zo is het ook dit jaar dringen met fenomenale prestaties van onder anderen Suzanne Schulting, Annemiek van Vleuten, Kiki Bertens, Kirsten Wild en Sari van Veenendaal. Toch steekt er een atleet bovenuit. Met twee wereldtitels, twee wereldrecords en nog eens drie Europese records was 2019 zonder meer het jaar van Sifan Hassan. Er is momenteel geen middellange afstandsloopster ter wereld beter dan de Nederlandse met Ethiopische roots. Ze werd dit jaar de allereerste atlete die op een WK zowel de 1.500 meter als de tien kilometer won. Dit alles deed ze terwijl tijdens het WK bekend werd dat haar coach voor vier jaar geschorst is. Dan ben je in staat om alles wat er over je gezegd en geschreven wordt buiten te sluiten. Een kwaliteit die goed van pas komt, komende zomer op de Olympische Spelen in Tokio.

Ploeg: Ajax

Je zou het bijna vergeten, maar 2019 begon dramatisch voor Ajax. Dom puntenverlies tegen sc Heerenveen, een afstraffing tegen Feyenoord, een nederlaag bij Heracles Almelo, een nederlaag tegen Real Madrid. Maar daarna veranderde alles. De ploeg nam revanche op Feyenoord (0-3) en Real (1-4), waarna plotseling de hele wereld lyrisch over de Amsterdammers sprak. Er volgden sensationele Europese wedstrijden met een dramatische uitschakeling op de drempel van de finale. Wel pakte Ajax alle drie de prijzen die er in Nederland te winnen zijn en in het nieuwe seizoen trekt het de ingezette lijn vooralsnog naadloos door met weergaloze wedstrijd tegen Valencia en Chelsea. Het relatief arme Ajax is ineens een cruciale factor in een speelveld waarvan men dacht dat het voor eeuwig gedomineerd zou worden door de grote investeerders. Die factor zal niet onderschat worden in strijd met de Oranje Leeuwinnen, rolstoelbasketbalsters en de wielerploeg Jumbo-Visma.

Coach: Jeroen Otter

Tijdens de voorbije editie kregen liefst twee trainers de prijs voor Coach van het Jaar, maar de coach die er misschien wel het meeste recht op had kreeg hem niet. Het eerste olympische shorttrackgoud uit de Nederlandse historie plus nog twee keer zilver en een keer brons was niet genoeg voor bondscoach Jeroen Otter om de prijs op te mogen halen. Maar ook dit jaar blonk zijn team uit. Ondanks het ontbreken van de zwaar geblesseerde Sjinkie Knegt werd het WK het meest succesvolle uit de historie met liefst vier keer goud en een keer brons. En wie weet hoeveel plakken er gewonnen hadden kunnen worden, als Knegt wel fit was geweest. Nederland is in de voorbije jaren naast een langebaanschaatsland ook shorttrackland geworden. Dat is vooral aan hem te danken. Hij moet wel afrekenen met de voetbalcoaches Sarina Wiegman, Ronald Koeman en Erik ten Hag.

Jeroen Otter met zijn pupil Suzanne Schulting/ANP

Gehandicapte sporter: Diede de Groot (22)

We hebben er een paar jaar op moeten wachten, maar Nederland lijkt eindelijk weer een rolstoeltennisster te hebben die net zo dominant is als Esther Vergeer. Diede de Groot schreef dit jaar alle grandslams in het dubbelspel op haar naam en individueel ging alleen net de hoofdprijs op Wimbledon aan haar neus voorbij. In een zinderende driesetter in de finale was uitgerekend haar dubbelspelpartner Aniek van Koot te sterk. In totaal speelde zit dit jaar 72 wedstrijden, waarvan ze er slechts zes verloor. Het zijn ongekende cijfers van een supertalent.

Talent: Jutta Leerdam (20)

Ze werd met overtuiging Nederlands kampioen sprint door drie van de vier afstanden te winnen. Daarnaast was een belangrijke factor in de ploeg die de teamsprint won. En dat voor iemand van (toen) net 20 jaar oud. Dit terwijl ze door haar relatie met collega-schaatser Koen Verweij veel meer te maken krijgt met roddelpers dan haar leeftijdsgenoten. Afgelopen weekend liep ze op een paar honderdste na haar eerste individuele wereldbekermedaille mis. Je hoeft er echter niet over te twijfelen dat ze deze snel binnenhengelt.