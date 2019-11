Nederlandse b-boy Menno wint WK Breakdance

Duizenden uitzinnige toeschouwers hebben zaterdagavond in Mumbai (India) Menno van Gorp de Red Bull BC One World Final 2019 zien winnen. Anders gezegd: hij is wereldkampioen.

Nederlander Menno van Gorp won de finale van het WK Breakdance in de National Sports Club of India. Hiermee is hij de beste b-boy ter wereld en de eerste danser ooit die de Red Bull BC One World Final voor de derde keer wint. De 30-jarige breaker wist in totaal vijftien andere deelnemers uit veertien verschillende landen te verslaan.

Kazachstaan geklopt

De beste breakdancers van de wereld namen het tegen elkaar op voor het oog van de vijftallige jury. In de laatste battle nam de Van Gorp het op tegen Killa Kolya uit Kazachstan. Uiteindelijk wist hij de jury te overtuigen met zijn moves en ging hij er met de wereldtitel vandoor.

„Ik ben extreem blij dat ik nu drie keer gewonnen heb, ik had dit niet durven dromen", reageerde de Rotterdamse wereldkampioen direct na afloop. „De battles waren niet makkelijk, normaal breaken we drie rondes, maar mijn tegenstander Koyla ging er vol in. In totaal hebben we vijf rondes gebatteld, maar ik heb echt alles gegeven en gelukkig was dat voor vandaag genoeg."

De wereldkampioen in actie. /Marcel van Hoorn | ANP

Ruim 4.000 bezoekers zorgden - vrij naar Red Bull - voor een enorme energieboost in de zaal, ook dit had positieve uitwerking op de dansers. Van Gorp: „Ik ben helemaal overdonderd en kan niet wachten tot deze winst met mijn vrienden en familie te vieren."

Duizenden dansers

Red Bull BC One is de grootste en meest prestigieuze een-tegen-een breakdance-competitie van de wereld. Het event werd dit jaar voor de zestiende keer georganiseerd en Van Gorp deed in totaal al zes keer eerder mee. Hij won het kampioenschap in 2014 (Parijs) en in 2017 (Amsterdam), daarmee is hij nu de eerste b-boy ter wereld die de zogenaamde belt voor de derde keer mee naar huis neemt. Ieder jaar krijgen duizenden dansers wereldwijd de kans om zich te kwalificeren via lokale cyphers. In 2019 waren er dertig cyphers over de hele wereld.