Nadat Ajax was uitgeschakeld ging alles mis: Mourinho mag het opruimen

Mauricio Pochettino was in mei nog verantwoordelijk voor een van de grootste voetbaldrama's van Nederland. De manager van Tottenham Hotspur bereikte in de laatste seconden ten koste van Ajax de finale van de Champions League. Het was voor de Londenaren een sprookje.

Maar sinds 8 mei ging op sportief vlak bijna alles fout bij The Spurs. Tottenham Hotspur verloor de Champions League-finale van Liverpool, kende een dramatische start van de Premier League, waarin het nu veertiende staat, en in de League Cup was het nietige Colchester - uitkomend op het vierde niveau van Engeland - te sterk.

Gratis de deur uit

Daarnaast is het binnen de selectie onrustig. Drie oud-Ajacieden (Jan Vertonghen, Toby Alderweireld en Christian Eriksen) weigeren hun contract te verlengen, waardoor ze aan het eind van het seizoen gratis de deur uit kunnen lopen. Aan het begin van dit seizoen werd Vertonghen - vermoedelijk om die reden - zelfs nog op de tribune gezet door Pochettino. Dit tot het onbegrip van velen.

Dat alles leidde dinsdag tot het ontslag van Pochettino. Woensdag werd bekend José Mourinho de Argentijn zal opvolgen. Tottenham Hotspur wordt zijn derde club in Engeland nadat hij Chelsea (twee keer) en Manchester United onder zijn hoede had. The Special One komt bepaald niet in een warm bad terecht en moet het tij snel zien te keren, voordat Europees voetbal helemaal uit het zicht is.

Terugkeer naar Ajax

Vanuit Amsterdam zal men vol interesse volgen of hij mogelijk Vertonghen en Alderweireld weet te overtuigen toch langer bij de club te blijven. Het duo centrale verdedigers wordt de laatste maanden veelvuldig met een terugkeer naar Ajax gelinkt.