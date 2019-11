Na 7 zeges, 28 podia en 21 DNFs: de honderdste gp van Max

Max Verstappen stapt zondag op het circuit van Austin in de auto voor de honderdste grand prix in zijn carrière. Wij zetten de belangrijkste feiten over zijn 99 voorgaande races op een rijtje.

Start Down Under

Op 15 maart 2015 maakte Max Verstappen zijn debuut in een grand prix in Australië. Met zijn zeventien jaar en 166 dagen werd hij direct de jongste debutant in de sport ooit. Een doorslaand succes werd het niet, want de Nederland kreeg een DNF achter zijn naam vanwege motorproblemen. Twee weken later in Maleisië ging het een stuk beter. Verstappen eindigde als zevende en scoorde zo zijn eerste van in totaal 890 punten.

76-23

We kennen Verstappen nu natuurlijk als het boegbeeld van RedBull, maar hij begon een aantal jaar terug aan zijn Formule 1-avontuur bij Scuderia Toro Rosso. In totaal reed hij 23 races voor de opleidingsploeg, alvorens hij de doorsteek maakte naar het grote werk. Zijn beste resultaat in die wagen was een vierde plek, iets dat zowel in Hongarije als de Verenigde Staten lukte.

Viva España

Na ruim een jaar Toro Rosso mocht Verstappen in de Spaanse grand prix zijn debuut maken in de wagen van RedBull. Het werd een dag om nooit te vergeten. In een zinderende wedstrijd ging hij naar de overwinning en werd hij en passant de jongste winnaar van een grandprix. Sindsdien won hij nog zes andere race en reed hij nog eens 27 podiumplaatsen bij elkaar.

21 keer pech

Het is niet altijd feest voor Verstappen. Liefst 21 keer haalde de hij de finish van een grand prix niet. Vooral in 2017 was het een probleem dat tot de nodige irritatie leidde. Dat jaar kwam er zeven keer een DNF achter zijn naam te staan. Dit seizoen is er flinke verbetering te zien en moest hij pas twee keer opgeven. Als hij dat tijdens de laatste drie races van 2019 zo houdt, is het wat dat betreft in ieder geval zijn beste jaar.

Populariteit

Ook al heeft Verstappen in de eindrankschikking van het WK nog nooit op het podium gestaan, hij is immens populair. Zowel bij de fans als bij de media. De supporters roepen hem met enige regelmaat uit tot Driver of the Day, afgelopen seizoen won hij die verkiezing zelfs het meest (zes keer). Ook de journalisten hebben een zwak voor hem, getuige het feit dat hij al drie keer in vier jaar uitgeroepen werd tot FIA Personality of the Year. Alleen afgelopen jaar ging Lewis Hamilton hem voor.