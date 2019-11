Leeuwinnen denderen over Turkije heen met acht goals

De Nederlandse voetbalsters hebben op weg naar het EK van 2021 weer een doelpuntrijke overwinning geboekt. De regerend kampioen van Europa versloeg Turkije in Izmir met 8-0. Plaatsing voor het EK in Engeland is nu nog slechts een formaliteit voor Oranje, dat dinsdag Slovenië ontvangt in Arnhem.

Het duurde aan de Turkse westkust even voor de vrouwen van bondscoach Sarina Wiegman grip kregen op de wedstrijd. Turkije kwam er in de openingsfase een paar keer gevaarlijk uit en Oranje had een aantal overtredingen nodig om de aanvallen van de thuisploeg te onderbreken. Toen de Nederlandse voetbalsters na 25 minuten echter de score hadden geopend, was het Turkse verzet ook direct gebroken.

Buitenspelgoal

Het openingsdoelpunt van Shanice van de Sanden had niet geteld als er een VAR was geweest. De aanvalster van Olympique Lyon, weer terug in Oranje, stond buitenspel toen ze de bal op aangeven van Vivianne Miedema binnenschoot: 0-1. Het was de arbitrage echter ontgaan en daardoor kon Van de Sanden alsnog de 0-1 vieren, enkele minuten nadat ze een grote kans onbenut had gelaten. Daarna ging het hard.

Sherida Spitse schoot na een half uur uit een strafschop haar zesde doelpunt in deze EK-kwalificatie binnen, Miedema liet in blessuretijd met een knappe kopbal, op aangeven van Van de Sanden, de derde treffer aantekenen. De topschutter aller tijden van Oranje had even daarvoor een doelpunt voorkomen zien worden door ploeggenote Aniek Nouwen, die vlak voor de doellijn per ongeluk een schot van Miedema blokkeerde. Nouwen, de 20-jarige verdedigster van PSV, kreeg in Izmir van Wiegman een kans in de basis en maakte een goede indruk.

Hattrick

In de tweede helft ging de regerend kampioen van Europa vrolijk door met scoren. Van de Donk tekende voor de 0-4, 0-6 en 0-7. Haar 'hattrick' werd onderbroken door Miedema, die de vijfde goal liet aantekenen. Van de Sanden fungeerde drie keer als aangeefster, de laatste treffer van Van de Donk viel uit een hoekschop van Spitse. Deze Friezin, met haar spelhervattingen van grote waarde voor Oranje, krulde vlak voor tijd vanaf de rand van het strafschopgebied een vrije trap in de kruising voor de 0-8.