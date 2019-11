Het wordt alsmaar pijnlijker voor PSV

Voor de zesde keer op rij heeft PSV wéér niet gewonnen. In de Brabantse derby tegen Willem II waren de Tilburgers te sterk (2-1).

PSV-trainer Mark van Bommel en zijn selectie zijn wanhopig. Zondagmiddag werd voor de derde keer in vier Eredivisiewedstrijden verloren. Tegen Sparta werd slechts 1 competitiepunt gepakt en in de Europa League kwamen de Eindhovenaren twee keer niet langs LASK Linz, bepaald geen hoogvlieger. Ajax staat nu 11 punten voor op de concurrent en die ‘straatlengte’ werd in vier competitiepotjes geregeld. Inmiddels geldt de kwalificatie grootste concurrent veel meer voor AZ trouwens.

Zoet geslachtofferd

Jeroen Zoet werd door Van Bommel zondag geslachtofferd. De keeper, al jaren een rots in de Brabantse branding, is dit seizoen niet op dreef (opmerkelijk genoeg selecteerde bondscoach Koeman hem wel weer voor Oranje). De Duitser Lars Unnerstall kreeg zijn kans. „Jeroen heeft te veel fouten gemaakt, simpel”, zo verklaarde Van Bommel zijn keuze voor de keeper. Veelzeggend: de tien veldspelers die donderdagavond faalden in Linz, werden door Van Bommel wel opgesteld. De trainer, die nog steeds Donyell Malen en Steven Bergwijn mist, moet hebben gedacht: „Laat maar zien.”

Unnerstall kon binnen zeven minuten de bal uit het netje halen. Uitgerekend een ex-Ajacied, Che Nunnely, ramde de 1-0 binnen. De achterhoede van PSV zag er voor de zoveelste keer deze maand niet goed uit. Dat gold helemaal voor de 2-0 na rust. Che Nunnely, weer hij, kon vanaf de middenlijn richting Unnerstall rennen. De verdedigers van PSV holden slechts achteruit in plaats van richting de rappe rechtsbuiten.

Che Nunnely, goed voor beide Willem II-goals. /Olaf Kraak | ANP

Hard werken kon de ploeg in verval zondag niet worden ontzegd, maar het enige wat bij de Eindhovenaren op dit moment flitst zijn de felgekleurde oranje broeken en kousen. De hoop werd het laatste half uur maar weer eens gevestigd op de lang gepasseerde Uruguayaan Gastón Pereiro. En zowaar, hij bracht de spanning terug (2-1) en verscheen ook in blessuretijd nog eens voor doelman Wellenreuther.

Geen antwoorden meer

De overwinning van Willem II was echter terecht. AZ is nummer 2, Ajax uit het zicht en FC Utrecht, Vitesse, Willem II, Heracles en Heerenveen hijgen PSV in de nek. „We zijn heel diep gezonken, ik heb geen antwoorden meer”, verzuchtte de meest fanatieke PSV’er Dumfries na weer een verloren partij. Pablo Rosario, op de vraag ‘hoe kan dit nu telkens?’ van Fox Sport: „Ik zou het niet weten.” Dat is al erg, maar veelzeggender was misschien wel dat de aanvoerder vond dat PSV op deze voetbalmiddag ‘veel te weinig had gekregen’.

Mark van Bommel vindt wel dat hij nog grip op zijn ploeg heeft. Maar: „Ik ben zwaar teleurgesteld, maar het elftal herpakte zich na de 1-0. Mijn spelers hebben er alles aan gedaan en hadden een penalty moeten krijgen. Het zit gewoon niet mee en het vertrouwen en de vorm zijn weg."