Feyenoord wint eerste wedstrijd onder leiding van Advocaat

Feyenoord heeft de eerste wedstrijd onder leiding van Dick Advocaat weten te winnen. Met de 72-jarige Hagenaar op de bank waren de Rotterdammers op het kunstgras in Venlo te sterk voor VVV: 0-3.

Feyenoord, dat vorige week kansloos onderuit ging bij Ajax en als gevolg daarvan trainer Jaap Stam zag opstappen, klom op de ranglijst naar de tiende plaats.

Niet overtuigend

Heel overtuigend was het niet wat de Rotterdamse ploeg liet zien. De nog altijd kwieke zeventiger is echter ook niet voor de schoonheidsprijs aan de slag gegaan bij Feyenoord, zo zei hij donderdag tijdens zijn presentatie. Advocaat heeft maar één doel en dat is Europees voetbal halen. De Hagenaar concludeerde al op zijn eerste dag dat het aan communicatie ontbreekt. Hij verbaasde zich over de stilte op het trainingsveld en het gebrek aan onderlinge coaching.

Advocaat greep daarom in Venlo terug op Jan-Arie van der Heijden, die met zijn ervaring en verbale vaardigheden rust moet brengen in de gammele defensie. Van der Heijden had Edgar Ié naast zich staan. De Portugees, die net als de Argentijnse miljoenenaankoop Marcos Senesi de afgelopen weken nogal wat fouten maakte, mocht spelen omdat Eric Botteghin vanwege een blessure niet kon meedoen.

Nieuwe aanvoerder

Feyenoord kwam in de openingsfase een paar keer in de problemen bij lange ballen van VVV. De eerste Rotterdamse kans leverde direct een doelpunt op. Nicolai Jørgensen tikte bij de eerste paal een voorzet van Jens Toornstra binnen: 0-1. Na een half uur verdubbelde Steven Berghuis de voorsprong. De aanvaller, door Advocaat tot nieuwe aanvoerder benoemd, kreeg de bal halverwege de helft van VVV een tikkeltje gelukkig voor zijn voeten en knalde met buitenkant links prachtig raak. De captain vierde zijn treffer met een 'high five' met Advocaat, waarna hij de wisselspelers in de armen sprong.

Na rust kwam Feyenoord niet echt meer in de problemen. VVV, dat midweeks in het bekertoernooi werd uitgeschakeld door de amateurs van Groene Ster en in de eredivisie op de voorlaatste plek staat, moest de laatste 20 minuten met tien man uitspelen nadat Chris Kum met twee gele kaarten van het veld was gestuurd. In de blessuretijd schoot Berghuis uit een strafschop ook nog de 0-3 binnen.