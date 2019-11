EK in twaalf landen wordt gespeeld met bal Uniforia

Max Verstappen stapt zondag op het circuit van Austin in de auto voor de honderdste grand prix in zijn carrière. Wij zetten de belangrijkste feiten over zijn 99 voorgaande races op een rijtje.

Start Down Under

Op 15 maart 2015 maakte Max Verstappen zijn debuut in een grand prix in Australië. Met zijn zeventien jaar en 166 dagen werd hij direct de jongste debutant in de sport ooit. Een doorslaand succes werd het niet, want de Nederland kreeg een DNF achter zijn naam vanwege motorproblemen. Twee weken later in Maleisië ging het een stuk beter. Verstappen eindigde als zevende en scoorde zo zijn eerste van in totaal 890 punten.