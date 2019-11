Basic-Fit heropent Ladies Gym: ‘Je wilt jezelf overbodig maken’

Vijf weken hebben de sportieve vrouwen rondom de Overtoom in Amsterdam het zonder sportschool moeten stellen. Woensdag heropende dan toch eindelijk de vernieuwde Ladies Only Gym van Basic-Fit de deuren.

Na dertien jaar is het tijd voor vernieuwing, meer dan een likje verf. Een team vrouwen van Basic-Fit deed zelf onderzoek én liet onderzoek uitvoeren. Wat willen vrouwen in een sportschool nu écht? Zo blijkt onder andere dat vrouwen zich vaker schamen, omdat ze niet weten hoe fitnessapparaten werken. Videoschermen met uitleg moeten de schaamte doen verdwijnen. Daarnaast hebben vrouwen meer behoefte aan een huiselijke entree en sporten ze graag samen, deels om elkaar te motiveren.

Bij binnenkomst hoef je - gelukkig voor veel sportieve vrouwen - geen Barbie’s Sportschool-taferelen te verwachten. Ja, met planten, mintgroen, grijs en inspirerende quotes op de muur, is de inrichting wel feminien te noemen. De verlichting is prettig. Geen fletse tl-lampen, waardoor de sportschool meer de uitstraling van een luxe gym dan een typische sportplek voor vrouwen krijgt. Om toch een beetje aan de clichés te voldoen, zijn de kleedkamer én fitnessapparatuur wel roze. Subtiel, maar roze. Het deert de leden weinig: ze trekken een sprintje naar de kleedkamer om daarna zo snel mogelijk de nieuwe cardioapparatuur, gewichten en virtuele lessen uit te proberen.

Krachthok

Qua kilo’s is er in deze vestiging ook wat afgesnoept. Waar je in de reguliere Basic-Fit dumbells van 50 kilo vindt, gaan ze hier tot 26 kilogram. „Vrouwen kunnen toch geen dumbells van 50 kilo gebruiken”, legt international marketingmanager Erica van Vonderen-Hahn uit tijdens de rondleiding. „Nou ja”, merkt blogger Teni van Fitbeauty op, „fysiek is dat natuurlijk wél mogelijk.” In het stoerder aangeklede krachthonk kun je qua dumbells niet meer dan 26 kilo gebruiken. Wat de rest van de krachtoefeningen betreft, kun je hier wel je lol op. Het krachthok is niet enorm, maar ruim genoeg opgezet en oogt net even wat stoerder dan de rest van het pand.

In het stoerder aangeklede krachthonk kun je qua dumbells niet meer dan 26 kilo gebruiken. / Basic-Fit

De grote vraag blijft natuurlijk: waarom een gym voor vrouwen? Is het pure marketing of is het ook nodig? „Vrouwen voelen zich minder veilig in een mixed gym. Er was veel vraag naar”, vertelt Van Vonderen-Hahn. „Ook als je kijkt naar de equipment is er een andere vraag. En natuurlijk de omgeving.” De vrouwengym past wat dat betreft goed bij de missie van Basic-Fit: fitness toegankelijk maken voor iedereen. „Daar hoort ook bij dat mensen zich veilig, thuis en begrepen voelen. Veel vrouwen sporten liever tussen alleen vrouwen.”

Mannen

Henk Jan Thoes, productmanager bij de keten, had liever gezien dat het helemaal niet nodig is. „Wel zie je steeds meer specifieke doelgroepen in de fitnesswereld. Het is begonnen met bodybuilders. Nu gaat bijna iedereen naar de sportschool. In onze gemengde clubs zie je wél dat het vaak een masculiene aangelegenheid is.” Samen met Van Vonderen-Hahn merkt hij op dat de keten nu al veel leert van de nieuwe club, ook al is deze net twee uur open. „Maar het is wel belangrijk dat mannen zich ook gewoon nog thuisvoelen in de gym. Uiteindelijk wil je jezelf overbodig maken, zodat élke club vriendelijk en toegankelijk is. Ik wil écht dat iedereen gaat sporten. En dat je na een les denkt: hé, dat was lekker, ik ga volgende week weer.”