Wondertrap Wijnaldum zet Oranje op de rand van het EK

Het Nederlands elftal heeft een grote stap gezet richting het Europees kampioenschap. Op bezoek bij Wit-Rusland werd er zonder heel goed te spelen met 1-2 gewonnen. Georginio Wijnaldum was de grote uitblinker door beide doelpunten te produceren.

Net zoals afgelopen donderdag had Oranje zeer veel moeite met het vinden van openingen in een goed georganiseerde defensie. Daarbij ontbrak bovendien sterspeler Memphis Depay. Maar waar er in de Kuip tegen Noord-Ierland voor rust helemaal niets lukte, waren er tegen Wit-Rusland wel kansen voor de theepauze. Zo scoorde Donny van de Beek bijna met een zeer fraai lobje na een slimme steekpass. De beste kans in het eerste half uur was echter voor de Wit-Russen via Denis Laptev. Zijn eerste schot werd gekraakt door Matthijs de Ligt, waarna de spit de rebound wild naast schoot.

Verre kruising

Die grote mogelijkheid leek Nederland wakker te schudden. Quincy Promes – die even daarvoor al 0-1 had kunnen maken als zijn controle goed was – gaf voor een Georginio Wijnaldum knikte fraai de openingstreffer binnen. Daarna had ook snel de tweede goal kunnen vallen, maar schuiver van Joël Veltman werd gekeerd. Het spel bleef onder de maat. Er waren veel slordigheden en misverstanden en het tempo lag laag, waardoor Wit-Rusland met enige regelmaat onder de druk uit kon komen. Maar vijf minuten voor rust maakte Wijnaldum vanuit het niets zijn tweede treffer. Vanaf een goede twintig meter joeg de middenvelder de bal in de verre kruising. Onder bondscoach Ronald Koeman is motor van Liverpool steeds prominenter aanwezig in het spel. Deze fraaie goals waren voor hem een bekroning van een sterke Nations League en EK-kwalificatiereeks.

Nederland dacht er vervolgens iets te makkelijk over, waardoor de Wit-Russen toch weer terug in de wedstrijd kwamen. De voorzet op Stanislav Dragun was afgemeten, maar de middenvelder stond ook vogelvrij bij het binnenkoppen. Oranje had het lastig en werd bij vlagen zelfs behoorlijk onder druk gezet door de nummer 82 van de wereld. Met het inbrengen van meer fysieke kracht, via Marten de Roon en Luuk de Jong, kreeg de ploeg langzaam weer de grip terug op de wedstrijd. Vooral de aanwezigheid van De Roon op het middenveld zorgde ervoor dat de tegenstanders niet meer zo vaak vrij door wisten te lopen. Donyell Malen had het vervolgens moeten beslissen, maar miste een opgelegde mogelijkheid oog in oog met keeper Aleksandr Gutor. Het was ergens ook wel typerend voor het andermaal zeer moeizame duel, dat Oranje afwerkte. Het niveau van zowel deze wedstrijd als die tegen de Noord-Ieren zal Koeman hoe dan ook allerminst tevreden stemmen.

Op naar Belfast

Toch is het eindresultaat van het bezoek aan Minsk iets om zeer blij mee te zijn, want na het missen van twee eindronden is het Europees kampioenschap binnen handbereik. Nederland heeft gezien het veel betere doelsaldo aan één punt op bezoek bij Noord-Ierland genoeg om zich te plaatsen voor het EK. Mocht het volgende maand in Belfast onverhoopt misgaan, dan is er drie dagen later in de Johan Cruijff Arena een herkansing tegen Estland.