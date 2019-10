Trainer van Feyenoord: waarom zou je dat doen?

De positie van hoofdtrainer bij Feyenoord is vacant. Wie heeft de ballen om er in te stappen?

Op het getal twaalf gaan ze bij Feyenoord doorgaans prat. Het Legioen is immers de twaalfde man. Dat zit dusdanig in de identiteit van de club, dat het rugnummer al decennia niet meer gedragen wordt door spelers. Speaker Peter Houtman kondigt de fans voorafgaand aan wedstrijden zelfs regelmatig aan als de twaalfde man.

Maar deze week is twaalf even het getal dat minder welkom is in de Kuip, want dat is de beschamende notering van de traditionele topclub voorafgaand aan de twaalfde speelronde. Een nieuwe speelronde, waarin er een nieuwe (interim-)trainer aan het roer staat.

Geen gespreid bedje

Jaap Stam - de twaalfde Feyenoord-trainer van deze eeuw - vertrok maandag na de 4-0 nederlaag op bezoek bij aartsrivaal Ajax. Dus zijn de Rotterdammers hard op zoek naar een nieuwe coach voor het eerste. Maar wie durft er op dit moment in te stappen? Want je komt allerminst in een gespreid bedje terecht. De selectie die voor handen is, is niet nog altijd niet fit en herbergt veel spelers die de voorbije seizoenen weinig gespeeld hebben.

Er is bovendien amper geld om te investeren in betere (fittere) spelers en veel talenten die voor een flinke zak geld verkocht kunnen worden lopen er ook niet rond. Toch zal de aanhang flinke progressie willen zien ten opzichte van de huidige resultaten, dus de druk ligt er direct op.

Daarnaast heerst er ook op bestuurlijk gebied een enorme chaos. Toegegeven, het begint er nu eindelijk op te lijken dat de posities van technisch directeur (Frank Arnesen) en algemeen directeur (Mark Koevermans, die momenteel al interim is) gevuld raken. Maar dan nog zal het niet in van de een op de andere dag veranderen in een oase van rust, waarbinnen de lijnen duidelijk zijn. Zelfs als die er duidelijkheid komt, zal het intern blijven doorknetteren.

Er zijn al geruime tijd langlopende dossiers die boven de Kuip zweven. Zo wordt er al jaren gediscussieerd over het wel of niet bouwen van een nieuw stadion. Een onderwerp dat de club lijkt te verdelen tussen de rationele denkers en de nostalgische fans.

Vijf voor twaalf

Dat is ‘gelukkig’ een dossier waar je als trainer minder mee te maken hebt. Wat meer aan de orde zal zijn, is de onvrede die er op Varkenoord heerst. Veel jeugdtrainers vrezen dat de club een belangrijke slag heeft gemist door enkele jaren terug niet in de voetbalpiramide te stappen, zoals de grote rivalen Ajax en PSV, maar ook Volendam.

Hierdoor speelt Jong Feyenoord onbeduidende potjes tegen een paar andere overgebleven beloftenteams, terwijl de talenten van Ajax, AZ en PSV het wekelijks opnemen tegen volwassen volprofs. Het inmiddels vertrokken talent Jari Schuurman noemde de situatie bij Jong Feyenoord schandalig. Het maakt dat je als trainer van Feyenoord minder makkelijk de gaten in je selectie op kan vullen met jeugdspelers.

Toch is er ook perspectief voor wie nú instapt als trainer van Feyenoord. De volgende vier competitiewedstrijden zijn tegen VVV-Venlo, RKC Waalwijk, FC Groningen en PEC Zwolle. Wat dat betreft heeft Stam een relatief makkelijke opstartserie achtergelaten, waaruit zelfs een matig Feyenoord toch geacht wordt zeker negen punten te halen. En mocht het je rondom de winterstop lukken om iedereen fit te krijgen, dan staat er een elftal waarin een hoop potentie zit.

Een elftal met een fitte Steven Berghuis, Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra, Rick Karsdorp, Ridgeciano Haps en Leroy Fer moet in staat worden geacht flink te stijgen en een behoorlijk kaartje mee te kunnen blazen in de achter Ajax, PSV en AZ.

Ad(vocaat)je-interim

Dus wie gaat zich er aan wagen? Bij het ter perse gaan van deze krant wijzen de meeste pijlen naar Dick Advocaat. Hij gaf maandag in het radioprogramma De Nieuws BV toe dat er interesse is. De Hagenees maakt er de laatste jaren een sport van om bij niet goed draaiende clubs in te stappen in een poging daar de boel te redden. In 2013 bij AZ, in 2015 bij Sunderland, in 2017 bij Sparta en in 2018 bij FC Utrecht. In 2019 bij Feyenoord?

Hij is als door de wol gewassen trainer waarschijnlijk realistisch genoeg om over te schakelen naar ‘sloopvoetbal’ als dat Feyenoord naar de gewenste resultaten helpt. Gelet op zijn cv is hij er helemaal klaar voor. Daarop staan nu namelijk twaalf clubs.