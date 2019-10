Seizoensstart Kramer moglijk in gevaar na aanrijding

Mathieu van der Poel is een favoriet voor de wereldtitel wielrennen zondag in Yorkshire. Maar niet dé.

Hij was al jaren een fenomeen op wielen en sinds zijn spectaculaire zege de Amstel Gold Race gaat er geen dag meer voorbij zonder dat er wel ergens gespeculeerd wordt over de kansen van Mathieu van der Poel op het WK wielrennen. De Nederlander geldt als topfavoriet voor de wegwedstrijd van zondag in Yorkshire.

Dat is ergens ook niet zo gek, want waar Van der Poel opstapt, wint hij bijna altijd. Of het nou om het mountainbiken, veldrijden of wielrennen gaat, hij rijgt de zeges aaneen. De harde cijfers van zijn voorbije jaar zijn monsterlijk goed. Hij won 32 van de 34 veldritten, waaronder het WK. Hij werd ondanks een valpartij Europees kampioen mountainbike en was de beste in acht wereldbekers. Op de weg zegevierde hij in 28 koersdagen elf keer, waaronder in de Amstel Gold Race en Dwars Door Vlaanderen. Het zijn imponerende statistieken, waarbij de rest alleen maar vol bewondering naar kan kijken.