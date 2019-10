PSV zeer overtuigend langs Rosenborg

PSV heeft donderdag al een grote stap gezet op weg naar de volgende ronde in de Europa League. De Eindhovenaren wonnen in Noorwegen de tweede groepswedstrijd tegen Rosenborg BK overtuigend: 1-4. PSV zette twee weken eerder Sporting Portugal al met 3-2 aan de kant.

Tegen Rosenborg, de huidige nummer vier, ging het een stuk eenvoudiger. PSV startte met Ritsu Doan in het basisteam. De Japanner kreeg in de voorhoede de voorkeur boven de Portugees Bruma. Doelman Jeroen Zoet raakte in de warming-up af met een blessure en werd vervangen door Robbin Ruiter. Verder was het basisteam van PSV ongewijzigd in vergelijking met de competitiewedstrijd van zondag bij PEC Zwolle (0-4).

Na een wat moeizame beginfase opende Pablo Rosario na een klein kwartier spelen de score. De middenvelder trof via de onderkant van de lat doel. Het betekende voor Rosario zijn derde doelpunt in een week tijd.

Efficiënt

PSV zakte daarna weer wat weg. De Eindhovenaren toonden zich in Trondheim bijzonder efficiënt. De tweede kans leverde in de 37e minuut een tweede doelpunt op. Denzel Dumfries schoot de bal via de Noor Birger Meling in het doel.

Vrijwel direct daarna liet PSV opnieuw zien goed om te gaan met de geboden ruimte. Donyell Malen was dit keer het eindstation en de topscorer van de eredivisie zorgde voor een ruststand van 0-3. Het was voor het eerst sinds 1995 dat PSV voor rust in een Europese uitwedstrijd drie keer scoorde.

PSV hoefde in de tweede helft niet zo nodig meer. De Nigeriaan Samuel Adegbenro bracht de spanning in de 70e minuut met een doelpunt een beetje terug. Daarna was het bij PSV weer de beurt aan Malen: 1-4.

Aan kop

PSV gaat met zes punten aan kop. LASK Linz en Sporting Portugal volgen met drie punten. De Oostenrijkers nemen het donderdag 24 oktober in het Philips-stadion tegen PSV op en 7 november treffen beide ploegen elkaar voor de tweede keer. Rosenborg is nog puntloos in groep D.