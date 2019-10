Feyenoord bibberend naar Klassieker, of toch hand in hand?

Geef het Feyenoord maar te doen: afreizen naar ‘020’ in een pieken-maar-vooral-dalen-fase.

Een wedstrijd om als team en supporters naar uit te kijken, maar of dat zondag ook voor Feyenoord geldt… De Rotterdammers spelen in de Johan Cruijff ArenA dé voetbalklassieker tegen Ajax in een fase dat het niet loopt. Waarin het zelfs na tien competitiewedstrijden nog in het ‘rechter rijtje’ bivakkeert. Waarin wisselvalligheid – met meer dalen dan pieken – de gevaarlijkste eigen tegenstander is. Nee, dan lijkt de spelersbus naar Amsterdam pakken op voorhand geen pretje. En spreken statistieken ook nog eens aan alle kanten in het voordeel van aartsvijand Ajax.

Twaalf punten achterstand

Feyenoord staat op dit moment in de vaderlandse competitie op een beschamende tiende plaats. De achterstand op koploper Ajax bedraagt twaalf punten. Bovendien behaalde de tegenstander uit de hoofdstad vijf Eredivisiezeges op rij. Met allesbehalve vastigheid gaat het bij Feyenoord daar juist mis. Tegen AZ werd het team van trainer Jaap Stam weggevaagd (0-3), terwijl FC Twente drie dagen later werd opgerold (5-1). En de Europa League werd een uitstekende prestatie (2-0 winst op FC Porto), gevolgd door twee draken van resultaten (2-4 verlies tegen Fortuna Sittard, 1-1 tegen Heracles Almelo). Feyenoord reist bovendien, al dan niet bibberend, naar de ArenA met de wetenschap dat Ajax in de competitie al twee jaar geen thuisnederlaag leed.

Feyenoordtrainer Jaap Stam. / Anthony Anex | EPA

Feyenoord won… 15 jaar terug

Sinds de oprichting van de Eredivisie in 1956 werd de Klassieker in Amsterdam 63 keer gespeeld. Ajax zegevierde 36 keer, Feyenoord behaalde 11 uitoverwinningen en 16 keer werd er gelijkgespeeld. De Amsterdammers scoorden 145 keer, Feyenoord kon 68 keer juichen.

De laatste Rotterdamse zege in, zoals de Feyenoorders zeggen, 020 dateert van veertien (!) jaar geleden. In 2005 werd het 1-2, toen de Klassieker al in de derde speelronde op het programma stond. Dat was tijdens het eerste ‘tijdperk Dirk Kuijt’, die net als Salomon Kalou scoorde. Voor Ajax was Angelos Charisteas trefzeker, de Griek die later een transfer naar 010 maakte. Het lijkt een eeuwigheid geleden, als je enkele basisspelers van toen terugleest. Julien Escudé, doelman Hans Vonk, Zdenek Grygera en Markus Rosenberg traden onder leiding van Danny Blind aan bij Ajax. Alexander Östlund, Hossam Ghaly, Ferne Snoyl (rode kaart) en Ali Boussabon verschenen aan de start bij Feyenoord, waar Erwin Koeman de trainer was.

Jesper Olsen (voor) en Marco van Basten bejubelen een van de goals in de 8-2 uit 1983. / ANP

In de laatste vijftien seizoenen (zie kader) wist Feyenoord, naast die ene zege, maar drie keer gelijk te spelen in de hoofdstad. Ajax won elf thuis-Klassiekers.

Ver voor die tijd waren er meerdere spektakelstukken te zien, zowel in Amsterdam als in Rotterdam. Legendarisch is de 8-2 thuiszege van Ajax in 1983, toen ene Johan Cruijff in het knalgele Gouden Gids-shirt van Feyenoord liep (en met de Rotterdammers met rugnummer 10 op zijn shirt kampioen werd). Feyenoord maakte het Ajax – ondanks de uitslag – zo lastig, dat Ajax-trainer Aad de Mos een sigaret verkeerd om in zijn mond stak en het filter probeerde aan te steken. Bijzonder waren twee uitslagen in De Kuip, toen Feyenoord nog vaker scoorde dan die 8 van Ajax. In 1960 werd het 9-5, in 1964 9-4.

Maar… toch hand in hand?

Maar ja, wedstrijden worden niet gewonnen of verloren door statistieken uit het verleden. De Klassieker brengt bij voetballers van Feyenoord doorgaans nóg meer naar boven dan bij die van Ajax, al zou je dat op basis van de uitslagen van de laatste vijftien jaar niet zeggen. Feyenoord moet zich in eerste instantie vasthouden aan de rust van trainer Stam en de grillen van Steven Berghuis. En bidden dat het weer eens een piek wordt, in al die wisselvalligheid. Eventuele winst donderdagavond in de Europa League (er werd echter in Zwitserland met 2-0 bij Young Boys verloren) had de Rotterdammers geen zekerheid voor een positief vervolg gegeven. Denk aan Porto, denk aan Fortuna Sittard.

Daley Blind (rechts) bedankt het Ajaxpubliek na de nederlaag tegen Chelsea.

Wie weet houdt men zich in de havenstad dan toch vast aan een statistiekje: je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Denkt Feyenoord daarbij aan de laatste pot tegen Ajax, dan was daar die bizarre 6-2 zege van vorig seizoen. Maar ja… Ajax won vervolgens nog wel een duel in de KNVB Beker in Rotterdam (0-3). De Amsterdammers zijn bovendien getergd en willen de kater van de Champions League wegspelen. Woensdag verloor Ajax kort voor tijd met 0-1 Chelsea en nauwelijks onder de douche vandaan begon Daley Blind al over de wedstrijd tegen Feyenoord: „Ik heb nu al zin in de Klassieker.”

Ajax – Feyenoord staat zondag onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük (zijn eerste klassieker.) Er wordt om 16.45 uur afgetrapt.

Laatste 15 keer Ajax - Feyenoord

2004/2005: 1-1

2005/2006: 1-2

2006/2007: 4-1

2007/2008: 3-0

2008/2009: 2-0

2009/2010: 5-1

2010/2011: 2-0

2011/2012: 1-1

2012/2013: 3-0

2013/2014: 2-1

2014/2015: 0-0

2015/2016: 2-1

2016/2017: 2-1

2017/2018: 2-0

2018/2019: 3-0