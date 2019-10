Bottas wint GP van Japan, Verstappen valt uit

De Fin Valtteri Bottas heeft de Grote Prijs van Japan op zijn naam geschreven. Mercedes is nu verzekerd van de constructeurstitel. Max Verstappen moest de race voortijdig beëindigen.

Bottas dankte zijn zege aan een geweldige start, waarin hij oprukte van de derde naar de eerste plaats. Vervolgens reed de coureur van Mercedes de race op het circuit van Suzuka vlekkeloos uit.

Sebastian Vettel van Ferrari finishte op ruim 11 seconden achterstand als tweede. De Duitser was van poleposition vertrokken. Hij moest in de slotfase van de race alles op alles zetten om Lewis Hamilton van zich af te houden. De Britse wereldkampioen van Mercedes, die afstevent op zijn zesde wereldtitel, eindigde als derde.

Met de eerste en de derde plaats in Japan verzekerde Mercedes zich voor het zesde jaar op rij van de constructeurstitel.

Verstappen: 'Belachelijk'

Max Verstappen moest de race voortijdig beëindigen. Na veertien ronden stuurde hij zijn Red Bull de garage in. De bolide van Verstappen had te veel schade geleden door een aanrijding vlak na de start met Ferrari-rijder Charles Leclerc.

Max Verstappen gaf Leclerc de schuld voor zijn uitvalbeurt in de Grote Prijs van Japan. „Het is belachelijk dat hij niet meteen een straf krijgt. Wat moet hij nog meer doen om een straf te krijgen?’’, zei hij op Ziggo Sport.

Tegenvaller

De uitvalbeurt is een zware tegenvaller voor Verstappen, die ook al een matige kwalificatie afwerkte en de vijfde tijd neerzette. In de voorgaande drie jaren was de Limburger steeds op het podium geëindigd op het circuit van Suzuka. In 2016 en 2017 was hij zelfs tweede.

Verstappen had een goede start vanaf de vijfde plek en ging Lewis Hamilton (Mercedes) voorbij. Vervolgens probeerde hij buitenom Leclerc in te halen en de derde plek over te nemen. „Ik zat al voor hem en iedereen weet dat je in die bocht onderstuur hebt en niet vol op de limiet naar binnen kunt. Hij reed gewoon tegen mijn zijkant aan."

De Limburger probeerde wel door te rijden, maar merkte al gauw dat de Red Bull te veel schade had opgelopen. „De hele zijkant lag open. Het had geen zin om door te gaan. Natuurlijk baal ik, zeker ook omdat dit de thuisrace is van onze motorleverancier Honda, maar hier kon ik niks aan doen.’’

Geen straf

De wedstrijdleiding besloot Leclerc niet onmiddellijk te straffen voor zijn manoeuvre, hetgeen een woedende reactie van Verstappen uitlokte. „Wat? Waar had ik heen kunnen gaan? Hij reed tegen mijn auto aan!’’, riep hij door de boordradio. Vervolgens klaagde de Nederlander over de schade aan zijn auto. Hij had problemen bij het remmen en kon maar weinig snelheid maken. Na een aantal ronden aanmodderen in de achterhoede, gaf de teamleiding van Red Bull opdracht aan Verstappen de strijd te staken.

Het is zijn tweede uitvalbeurt van dit seizoen. Hij haalde ook in de Grote Prijs van België het einde niet. Verstappen won dit jaar wel twee grands prix, in Oostenrijk en Duitsland.