Badr versus Rico: ‘Voor Batman heb je de Joker nodig’

Rico Verhoeven en Badr Hari hebben nog #UnfinishedBusiness. In december staan de twee kickboksgiganten tegenover elkaar.

Een blessure aan de arm zette in 2016 een streep door een finale van het kickboksgevecht van de eeuw. Drie jaar laten gaat Badr Hari (The Baddest) voor zijn revanche in de ring op Rico Verhoeven (The Best). Op 21 december staat in een uitverkochte GelreDome de ontmoeting op het programma. Twee maanden van te voren wordt het spektakel al in gang geschoten met een grote mediabijeenkomst, waarop beide boksers elkaar voor het eerst sinds die decemberdag in Oberhausen weer ontmoeten.

En dat het groots wordt aangepakt, merk je aan alles. Zo gaat de persconferentie ondanks dat het twee Nederlanders zijn in het Engels. Dat heeft niet alleen te maken met de aanwezigheid van Glory-topman Marshall Zelaznik en de Engelstalige host, want er is de nodige internationale pers met aandacht voor dit kickboksgevecht. In maar liefst 180 landen zijn de tv-rechten al verkocht voor dit gevecht. Voor de persconferentie is er dan ook niet een saaie ruimte afgehuurd, die veel weg heeft van een omgebouwd klaslokaal, maar de Central Studios in Utrecht met voldoende showlichten voor handen. Beiden komen na een typerende aankondiging onder begeleiding van stampende muziek het podium op.

The good versus the bad

Onmiddellijk is er een groot verschil in het voorkomen van de atleten. Badr heeft een comfortabele zwarte sweater met de tekst Badr Army, waarvan een klein deel ook verbaal aanwezig is, en grote zonnebril aangetrokken. Hij presenteert als de cool en bad guy. Dit terwijl Rico met een netjes jasje overkomt, als de gentleman en de good guy.

Zo’n persconferentie voor een groot gevecht kan altijd verschillende kanten uitgaan. Soms wordt er met complimenten naar de tegenstander gestrooid, soms is het een grote trashtalkbattle. Dit keren beginnen beide heren poeslief, maar na een paar minuten worden er regelmatig plaagstootjes uitgedeeld over wie de ander neerslaat. Dat gebeurt aanvankelijk met een glimlach en het nodige respect. Toch raakt Badr op een gegeven moment even geïrriteerd en schakelt hij tegen de regels in over op het Nederlands: „Je acteert.” Toch heeft hij tegelijkertijd geen probleem om het good versus bad beeld in stand te houden. „Het is iets dat de media creëert en ik help ze een beetje. Ik denk dat dat ook verkoopt, goed en slecht. Dat heb je altijd nodig. Kijk naar Batman, om Batman te hebben, heb je de Joker nodig. Dus als Rico goed moet zijn en ik slecht, dan heb ik daar geen probleem mee.”

Loop niet van me weg

„Ik word fit en sla je de volgende keer neer. Rico, loop niet van me weg”, zo sprak Badr destijds na zijn nederlaag. Nu twee maanden voor het gevecht heeft hij er vertrouwen in. Hij somt een waslijst op aan dingen die beter gaan dan in aanloop naar de vorige battle. Zijn voorbereiding, zijn fitheid, zijn kracht, een andere mindset en niet onbelangrijk: „Ik kan mij er volledig op focussen, er zijn geen andere zaken die mij af kunnen leiden.” Daarmee doelt hij uiteraard op de rechtszaken die er speelden. „Ik had teveel gevechten op hetzelfde moment.”

Voor Rico is er wat dat betreft minder veranderd. Al maakte hij de afgelopen jaren de nodige uitstapjes buiten de sport en leerde Nederland hem steeds meer kennen via zijn tv- en filmoptredens. „Maar er is geen andere focus. Voor mij geldt: ik ben atleet én familieman. Pas daarna komen allerlei andere dingen. Het voornaamste verschil met toen zit in dat we beiden doorontwikkeld zijn.”

Het echte voorproefje op de battle is natuurlijk de traditionele staredown tussen de kemphanen. Een strijd die onbeslist blijft. Want Rico mag dan zijn gaan acteren, hij loopt niet weg voor Badr.