Zandvoort heeft meer geld nodig voor Formule 1

De gemeente Zandvoort heeft meer geld nodig voor de bijdrage in de organisatiekosten van de Formule 1-race die op 3 mei volgend jaar op het racecircuit in die plaats wordt gehouden. De 4 miljoen euro die de kustplaats heeft gereserveerd, is onvoldoende, zo blijkt uit de najaarsnota van de kustplaats.

In de begroting is een aantal kostenposten niet meegenomen en vallen andere posten hoger uit dan begroot. „Daardoor komt het F1-budget onder spanning te staan", zo valt te lezen in de nota.

Treinstation

In de begroting is onder meer nog geen rekening gehouden met de kosten die Zandvoort bijdraagt aan het opknappen van het treinstation om zo meer passagiers te kunnen vervoeren. De gemeente heeft toegezegd mede bij te dragen in de 7 miljoen euro die deze opknapbeurt kost. Zo moeten er op de wedstrijddagen tot twaalf treinen per uur van en naar Zandvoort kunnen rijden. De provincie Noord-Holland en de regering dragen ook bij in die kosten. De exacte verdeling van de kosten is niet bekend, behalve dat de regering 2,35 miljoen bijdraagt.

Hoeveel meer geld nodig is, is nog onduidelijk. Zandvoort hoopt die berekening in oktober klaar te hebben.