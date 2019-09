Verstappen al in eerste ronde uitgevallen in Spa

Max Verstappen is zondag tijdens de Grand Prix van België al in de eerste ronde uitgevallen. De race duurde slechts enkele honderden meters.

Verstappen kwam in de eerste bocht na een slechte start in aanraking met Kimi Raikkonen en kwam bijna in aanraking met Daniel Ricciardo. Na de botsing reed de Limburgse Formule 1-coureur nog even door, maar zijn auto begaf het. Een bocht later vloog hij rechtdoor de bandenstapel in.

Teleurstelling

De uiterst korte race van Verstappen was een teleurstelling van de vele Nederlandse fans die massaal waren afgereisd naar het circuit van Spa-Francorchamps. De race eindigde voor Verstappen al na 350 meter.

Het is de eerste crash van Verstappen sinds 21 races. Hij schreef dit jaar al twee races op zijn naam.