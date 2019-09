Racewereld herdenkt overleden Anthoine Hubert (22).

De Nederlandse voetbalsters starten de kwalificatiereeks richting het EK van 2021 zonder de geblesseerde sterspeelster Lieke Martens.

De linksbuiten van FC Barcelona neemt de tijd om goed te herstellen van de teenblessure die haar deze zomer tijdens het WK zo hinderde. Martens slaat de eerste twee kwalificatiewedstrijden tegen Estland (30 augustus in Tallinn) en Turkije (3 september in Heerenveen) daarom over.

Martens kreeg tijdens het WK in Frankrijk zoveel last van een teen, dat ze gedurende het toernooi amper meer kon trainen. Met pijnstillers kon de Limburgse wel steeds spelen. Ze haalde echter niet het topniveau dat ze wel had tijdens het gewonnen EK 2017 in eigen land.