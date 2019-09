Pornoproducent wil naamgever worden van basketbalstadion

Onder andere Ajax, PSV, sc Heerenveen en NAC vernoemden hun stadion naar iconen die zowel voor de club als de stad enorm veel hebben betekend. Maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn bij de naamgeving van een stadion.

De thuishaven van de Amerikaanse basketballers van Miami Heat kan namelijk wel eens de naam gaan dragen van het bedrijf BangBros. Nou is het niet ongebruikelijk dat stadion worden vernoemd naar sponsoren - kijk in Nederland alleen al naar FC Twente, ADO Den Haag, FC Groningen, AZ en stiekem ook weer PSV - maar in dit geval is het wel bijzonder.

Tien miljoen dollar

Voor wie het nog niet wist; BangBros is een bedrijf dat pornofilms produceert. Het aast op het plekje dat American Airlines na tien jaar achter gaat laten. De vliegtuigmaatschappij legt nu twee miljoen dollar per jaar neer. BangBros mikt op het vijfvoudige.

In een officieel statement maakt het zijn intenties kenbaar. „Miami is bekend om vele dingen: South Beach, prachtige vrouwen en sportteams als Miami Heat. Miami is ook bekend vanwege BangBros. Het zou mooi zijn om Miami Heat en BangBros samen te brengen in een sponsordeal.”

NBA

Ondanks het flinke geld dat er geboden wordt, is het nog maar zeer de vraag of Miami Heat op deze suggestie ingaat. Bovendien heeft ook de NBA er ook nog wat over te zeggen. De suggestie is dat het straks het BangBros Center. Oftewel, BBC. En die afkorting schijnt in de porno-industrie ook weer ergens voor te staan...