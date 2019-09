NK Skateboarden: springplank naar de Spelen in Tokyo

Sinds bekend is dat skateboarden zijn intrede doet op de Olympische Spelen van 2020, professionaliseert de sport in Nederland in rap tempo.

Dit weekend zullen de beste skaters van het land om de titel van Nederlands kampioen strijden. Maar dat is niet het enige dat op het spel staat. Er kunnen ook kwalificatiepunten verdiend worden voor De Spelen in Tokyo in 2020, waar skateboarden voor het eerst op het programma staat. En dat Nederland de sport uiterst serieus neemt, blijkt wel uit de aanstelling van een bondscoach in 2017. Hij begeleidt meerdere selecties; zo is er een internationale selectie met skaters die op internationaal topniveau skaten, een nationale selectie en een talentenpool met veelbelovende, jonge skaters.

„Skateboarden was altijd een sport waar mensen het zelf uit moesten vinden. Er zijn vijftien indoorskatebanen in Nederland waar wedstrijden gehouden worden, maar regels verschilden onderling. Voor het eerst zijn de regels nu aan banden gelegd vanwege de Olympische spelen”, vertelt Hans van Dorssen, topsportmanager van de Skateboard Federatie Nederland.

Tokyo

Het NK Street, dat dit weekend wordt gehouden in Skateland Rotterdam, is het eerste Nederlands kampioenschap waarbij deze nieuwe, universele regels toegepast worden. In de havenstad zullen de beste skateboarders vijfenveertig seconden en daarna vijf losse tricks krijgen om de jury te laten zien wat zij in huis hebben. Alleen de besten mogen door naar de finale. Speciaal voor het kampioenschap is er een parcours van wereldniveau neergezet voor de rijders. Maar dat is niet het enige. Ook kunnen er punten verdiend worden voor de wereldranglijst, en die zijn belangrijk om je te kwalificeren voor Tokyo. Alleen de beste dertig skaters van de wereld, maximaal drie per land, krijgen een uitnodiging.

Verandering

Sewa Kroetkov (29) heeft de veranderingen in de sport van dichtbij meegemaakt. Hij is een van de beste skaters in Nederland en verdient er dan ook een aardige boterham mee. Als prof gaat hij de wereld over om deel te nemen aan toernooien en video’s te schieten. Maar de weg naar de top was niet makkelijk. „Als jonge skater was er geen begeleiding van trainers of iets dergelijks. Soms reed ik vier maanden met afgetrapte schoenen rond, omdat een nieuw paar te duur was”, vertelt hij.

Het staat in schril contrast met aan- stormende talenten in andere sporten. „Gelukkig is het nu wat makkelijker voor jonge skaters”, stelt Kroetkov. „De sport is een stuk groter geworden. Door de bond wordt er beter voor je gezorgd als skater en krijg je meer begeleiding in het wedstrijdcircuit.”