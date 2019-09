Max Verstappen derde in Grote Prijs van Singapore, Vettel eerste

Max Verstappen heeft er een podiumplaats uitgesleept in de Grote Prijs van Singapore.

De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull reed onder het kunstlicht van het stratencircuit Marina Bay naar de derde plaats. De Limburger, die vanaf plek vier was vertrokken, moest aan de finish twee Ferrari's voor zich dulden.

Sebastian Vettel was de snelste van de rode bolides. De Duitser troefde zijn teamgenoot Charles Leclerc af. De Monegask was nota bene van pole position gestart en aasde op zijn derde zege op rij, maar hij raakte bij de enige pitstop in de race zijn koppositie kwijt aan Vettel. De viervoudig wereldkampioen boekte zijn eerste overwinning sinds de Grote Prijs van België van vorig jaar.

Lewis Hamilton eindigde als vierde en behield de leiding in het kampioenschap. Hij reed in de slotronden angstvallig dicht achter Verstappen, maar de Limburger wist een aanval van de regerend wereldkampioen op zijn derde positie te pareren.

Verstappen is tevreden

Verstappen is best tevreden met zijn derde plek in de Grote Prijs van Singapore. „Het was goed genoeg", zei de Nederlandse Formule 1-coureur kort na de avondrace op het verlichte stratencircuit Marina Bay. „Het is moeilijk inhalen hier, dus ik kan blij zijn met mijn podiumplek. Ik heb in ieder geval weer de nodige punten verdiend voor het kampioenschap", aldus de rijder van Red Bull, die voor de zesde keer dit seizoen op het podium eindigde.

Verstappen schoof in de race op van plek vier naar drie dankzij zijn pitstop. „Ik moest ook wel naar binnen, want mijn banden waren op. Het ging in het begin van de race zo langzaam, dat mijn achterbanden gewoon afkoelden en ik nauwelijks nog grip had. Die pitstop pakte goed uit, want ik won een positie op Lewis Hamilton. Dat was een meevaller."