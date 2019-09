Jos Verstappen uit kritiek op Red Bull: "Geef Max een goede auto!"

Jos Verstappen maakt zich zorgen over de achterstand die de Formule1-ploeg Red Bull van zijn zoon heeft met de voornaamste concurrenten.

„We maken ons echt zorgen. Er zullen bij het team dingen moeten veranderen," vertelde hij bij het programma Peptalk op Ziggo Sport. Volgens Verstappen senior is het verschil in kwaliteit met Mercedes en Ferrari sinds de zomer steeds merkbaarder geworden waardoor Max Verstappen niet naar zijn kunnen presteert. Veel vertrouwen in een inhaalslag heeft de Limburger niet.

Frustratie

Veel vertrouwen in de rest van het seizoen heeft Jos Verstappen dan ook niet, hij ziet het verschil met de twee concurrerende teams eerder stijgen dan dalen. „En we hebben daar toch het hele seizoen de tijd voor gehad. Dan vraag ik me af: waarom zou het volgend seizoen wel lukken? Vooral na de zomerstop zijn we niet meer gegroeid. Het is frustrerend," vertelt hij aan Ziggo Sport.

Het ligt niet aan Max, zegt Jos. „Hij kan er weinig aan doen. We blijven achter op het gebied van de auto en de motor. Hoe dan ook blijft hij afhankelijk van het materiaal dat hij krijgt. En dat is op dit moment niet goed genoeg. Het is heel teleurstellend voor hem. Je ziet het de laatste twee races ook aan hoe Max uit de auto stapt. Hij is niet blij."

Daarom moet het anders. Jos Verstappen: „Geef Max een goede auto en hij doet mee om de wereldtitel. Er zijn drie topteams in de Formule 1, maar na Mercedes en Ferrari komt Red Bull in dat rijtje wel op de derde plaats. Het team moet keihard aan de slag, om te voorkomen dat we volgend seizoen weer met een achterstand beginnen. Want dan wordt het weer een verloren jaar."

Max Verstappen staat momenteel vierde op de ranglijst van het F1-seizoen van 2019 en kwam dit jaar tweemaal als eerste over de finishlijn.