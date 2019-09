'Enorme winnaar' Roglic steeds dichter bij Vuelta-zege

Als De Morgen Is Gekomen, klinkt er uit de koptelefoon van Primoz Roglic in het filmpje waarmee deze week zijn contractverlenging bevestigd werd. Natuurlijk was dat een verwijzing naar Jan Smit die eerder in de video een rolletje vervulde, maar het symboliseert ook de fase die de Sloveen en Jumbo-Visma nu ingaan. Na jaren investeren, is het tijd om te oogsten.

Nadat Rabobank eind 2012 vanwege het onthullende USADA-rapport de sponsoring stopzette, nam Richard Plugge de zaken over. Hij moest weer op nul beginnen en bouwde ‘steentje voor steentje’ een nieuw team op. Dat proces had tijd nodig. Zo reed – toen nog – LottoNL-Jumbo slechts zes overwinningen bij elkaar in 2015, verreweg het minst van alle WorldTour-ploegen. Maar elk jaar werden er meer en meer zeges geboekt. Dit seizoen staat de teller al op 46 en daar kan dit weekend nog eens een hele grote aan toegevoegd worden: Roglic is dicht bij winst in de Ronde van Spanje. „Dat zou voor ons de grootste winst zijn sinds we in 2013 deze tak hebben overgenomen”, stelt Plugge.

Meegegroeid

Roglic kwam in 2016 als onbekende renner bij Jumbo en is meegegroeid met de prestatiecurve van het team. Elk seizoen wint hij iets nieuws, iets groters. Dat past hem ook, want volgens Plugge is het een enorme winnaar. „Iemand met veel zelfvertrouwen, die goed coachbaar is en aanwijzingen goed kan opvolgen als hij het idee heeft dat hij daar beter van wordt. Hij is daarnaast heel vriendelijk en ook een echte teamplayer.” Dit jaar was de Giro d’Italia zijn grote doel, maar mede door het wegvallen van een paar belangrijke ploeggenoten, een te vroege vormpiek en ziekte moest hij genoegen nemen met plek drie. Een fraaie prestatie, maar niet dat waarvoor hij kwam. Roglic liet de Tour de France vervolgens schieten en werkte in alle rust toe naar de Vuelta. Daar heerst hij weer zoals dit voorjaar tijdens alle kleinere rondes.

Toch ging het voor de ‘enorme winnaar’ woensdag bijna mis in een op het oog een ongevaarlijke rit voor het algemeen klassement. De wind zorgde er al vroeg in de etappe voor dat er een grote groep met daarin onder andere Nairo Quintana wegreed. Het leidde ertoe dat Jumbo-Visma en Roglic tweehonderd kilometer moesten achtervolgen, waarbij de ploeg het geluk had dat een paar van de concurrenten ook de slag hadden gemist en meerijden. In die finale waren het zelfs volledig Astana en BORA-hansgrohe die de rode trui van de leider redden. Toch was er nooit echt paniek bij Plugge. „Ik heb nooit het gevoel gehad dat Quintana tien minuten terug ging pakken, omdat je wist dat er uiteindelijk altijd andere ploegen zouden komen rijden en dat gebeurde ook.” Hij beschouwt de situatie heel nuchter. „Uiteindelijk stond de nieuwe nummer twee na die dag, Quintana, maar twintig seconden dichter dan zijn voorganger.” De Colombiaan zakte er donderdag bovendien weer doorheen, waardoor Roglic nu een mooie voorsprong heeft op wereldkampioen Alejandro Valverde van 2.50”.

Met Ineos wedijveren

Waar de Vuelta nog gewonnen moet worden, wordt er door velen al reikhalzend uitgekeken naar volgend jaar. Menig wielervolger hoopt dat Jumbo-Visma dan de hegemonie van Team Ineos doorbreekt of in ieder geval ze het vuur aan de schenen legt. Met Roglic, die nu vastligt tot eind 2023, Steven Kruijswijk én Tom Dumoulin. De Giro-winnaar van 2017 komt na een rumoerig jaar over van Team Sunweb en heeft net zoals de andere twee grote ambities. Toch gaat dat volgens Plugge nergens wringen. „We hebben iedereen binnen de ploeg duidelijk gemaakt dat door de kwaliteit van de ploeg zo’n lift te geven, de kans om te winnen voor het individu groter wordt.”

De ploegmanager wijst daarvoor naar Ineos in de voorbije Ronde van Frankrijk. „In de etappe die door de modderstroom werd afgekapt, zag je mooi hoe dat kan uitpakken. Nu won Egan Bernal, maar als de etappe tot het einde had kunnen worden verreden en wij hadden het gat op hem gedicht, had normaalgesproken zijn ploeggenoot Geraint Thomas de Tour gewonnen.” Jumbo-Visma werd in die Tour al derde, net zoals in de Giro. Nu is eindwinst in de Vuelta heel dichtbij. De etappe van woensdag heeft al aangetoond dat dat geen sinecure wordt. „We zullen onze trui echt moeten verdedigen, continu scherp zijn en de kansen pakken om eventueel de voorsprong van Roglic uit te breiden.”

Mocht Roglic de Vuelta niet winnen, dan zal er bijna Jumbo-Visma gebaald worden, maar niet gepanikeerd. Met Kruijswijk, Roglic en Dumoulin liggen er de komende jaren zat kansen. En niet alleen met hen. Daarachter worden talentvolle renners als George Bennet, Sepp Kuss en Laurens De Plus klaargestoomd. Komend seizoen komt bovendien Tobias Foss, winnaar van de Tour de L’Avenir (de Ronde van Frankrijk voor beloften), de troepen versterken. Laat ‘de morgen’ maar komen.