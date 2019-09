Eekhoff verliest wereldtitel: Gevoel duurde slechts 15 minuten

Een debuut in het Nederlands elftal tegen Duitsland met de cruciale 3-2 in de EK-kwalificatie. Gevolgd door een verdienstelijke eerste basisplaats tijdens de 0-4 zege op Estland. En alsof dat nog niet genoeg was, maakte de nummer negen van PSV zaterdag tegen Vitesse (5-0) maar liefst vijf treffers.

Hij is de eerste die dat flikt in een Eredivisie-wedstrijd in bijna acht jaar tijd. Kortom, er zullen niet veel voetballers zijn die een betere week (negendaagse) achter de rug hebben dan Donyell Malen.

Niet zo heel lang geleden liet de aanvaller zich nog ontvallen dat hij niet tevreden was over zijn eigen doelpuntenproductie. „Mijn rendement kan nog omhoog”, zo gaf hij aan het begin van zijn Oranje-avontuur aan. Nog geen twee weken later toonde hij zich juist uiterst trefzeker met zijn allereerste hattrick-XXL - of hoe noem je het ook als iemand vijf keer scoort - voor PSV. Sterker nog, in de Eredivisie had Malen nog niet eens een keer tweemaal in één wedstrijd het net gevonden, maar nu was er geen houden aan. Van de zeven mogelijkheden die hij kreeg vlogen er vijf achter Remko Pasveer.